Sigue la ofensiva en el Cauca: disidencias atacaron base militar en Corinto

No para la escalada de violencia en el departamento de Cauca. En las primeras horas de la mañana de este domingo 26 de abril, integrantes de las disidencias de las Farc atacaron con artefactos explosivos tipo tatucos lanzados desde drones contra una base militar situada en el sector de La María, en la vía que comunica a Corinto con Miranda.

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De acuerdo con reportes de periodistas locales y habitantes de la zona, los disidentes también hostigaron con ráfagas de fusil a los soldados en el puesto de control del Ejército en el casco urbano del municipio. También se reportó una fuerte balacera en el barrio Nuevo Horizonte.

Según la información recogida por el diario El País, el principal medio de la región, el ataque con drones se prolongó por cerca de dos horas. Los militares respondieron con disparos para neutralizar los artefactos. Más tarde, los presuntos insurgentes descendieron hacia el área urbana del municipio en varios vehículos, lo que terminó en enfrentamientos en distintas calles del municipio.

Mientras tanto, en el municipio de Padilla, también en el departamento del Cauca, las autoridades reportaron un ataque con ráfagas de fusil contra la estación de Policía. No se registraron heridos, pero sí daños materiales.

En los últimos días se han presentado varias acciones violentas en el Cauca, que se atribuyen a las disidencias de las Farc. Según el gobernador del departamento, Octavio Guzmán, los ataques se han presentado en El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes, Miranda y Cajibío.

El más grave fue el ocurrido ayer, en la vía panamericana, en el sector El Túnel de Cajibío, que dejó un saldo de 20 muertos y 36 heridos.

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Según el Ejército, la explosión se dio en medio de un retén que habían instalado los disidentes. La bomba impactó a más de una decena de vehículos y los desplazó varios metros, según testigos del atentado.

Los criminales están sembrando el terror en las regiones del Cauca y el Valle del Cauca, con una seguidilla de atentados que arrancó el viernes con un ataque bomba contra una base militar en la ciudad de Cali, que dejó dos heridos. Según el Ejército, se han registrado 26 ataques desde entonces.