Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Gobierno anunció proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela por $89.900 millones

El Gobierno anunció avances en la conexión eléctrica entre Colombia y Venezuela desde Vichada, como parte de una nueva etapa de cooperación energética entre ambos países. La iniciativa se suma a una agenda en la que también están incluidos proyectos de gas, infraestructura y energías renovables.

  • El minMinas, Edwin Palma Egea, anunció el proyecto este lunes en Vichada. FOTO: Ministerio de Minas y Energía
    El minMinas, Edwin Palma Egea, anunció el proyecto este lunes en Vichada. FOTO: Ministerio de Minas y Energía
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El Gobierno anunció avances en la interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela desde Vichada, un proyecto que busca fortalecer la seguridad energética de la región y abrir una nueva etapa de cooperación entre ambos países.

El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, durante una jornada de trabajo en Puerto Carreño, donde también fue socializada la Planta Solar Fotovoltaica El Merey, una iniciativa que tendrá una capacidad instalada de 5 megavatios y permitirá llevar energía limpia y confiable a más de 1.600 usuarios del municipio.

Lea: Colombia y Venezuela reactivan conexión energética con un acuerdo por US$3,48 millones

El proyecto hace parte de una estrategia de inversión que supera los 89.900 millones de pesos para ampliar la cobertura energética, fortalecer la infraestructura eléctrica y acelerar la transición hacia fuentes renovables en el departamento.

La apuesta por una mayor integración energética con Venezuela llega después de que en febrero de 2026 el ministro Palma se reuniera en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores. En ese encuentro, ambos gobiernos avanzaron en una agenda que incluyó cooperación en gas, generación de energías limpias, infraestructura energética y fortalecimiento de las líneas de interconexión eléctrica.

Según el Ministerio de Minas y Energía, el departamento del Vichada se proyecta como un territorio estratégico para avanzar en la integración energética con Venezuela.

“El Vichada está llamado a convertirse en un territorio estratégico para la integración energética de Colombia con Venezuela. La interconexión eléctrica binacional es una realidad sobre la que estamos avanzando para fortalecer la confiabilidad del servicio, impulsar el desarrollo económico de la región y consolidar la hermandad entre nuestros pueblos”, aseguró Palma.

Actualmente, el Gobierno reporta en Vichada cuatro proyectos terminados que han beneficiado a 1.767 usuarios y más de 6.185 personas.

Además, hay dos proyectos en ejecución para beneficiar a otros 359 usuarios, más de diez Ecoescuelas proyectadas con sistemas solares y seis iniciativas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías por más de 40.797 millones de pesos.

El Gobierno aseguró que la transición energética en el departamento busca atender las dificultades históricas de acceso al servicio eléctrico en zonas apartadas. La Planta Solar El Merey permitirá, además, reducir la dependencia de combustibles fósiles para la generación eléctrica en Puerto Carreño y contribuir a un sistema energético más sostenible y eficiente.

Contexto: ¿Colombia y Venezuela retoman agenda energética? Ministro de Minas se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas

La interconexión eléctrica anunciada en Vichada se suma a una agenda energética más amplia entre Colombia y Venezuela, que en los últimos meses ha incluido conversaciones sobre gas natural, infraestructura compartida y cooperación técnica.

En la reunión de febrero, las delegaciones de ambos países discutieron la posibilidad de avanzar en proyectos relacionados con la importación de gas venezolano, la modernización de infraestructura energética binacional y el fortalecimiento de las conexiones eléctricas.

Temas recomendados

Economía
Ministerio de Minas y Energía
Electricidad
Plantas
Colombia
Venezuela
Edwin Palma
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos