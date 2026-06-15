Michael Hell, violonchelista vienés, reveló los secretos del instrumento en IberAcademy

A finales de la semana pasada, en la sala de conciertos de IberAcademy —ubicada en el séptimo piso del centro comercial Mayorca—, el violonchelista vienés Michael Hell ofreció un concierto en compañía del pianista antioqueño Sergio Posada Gómez. Allí, los músicos tocaron un repertorio que incluyó la 3ra Sonata Beethoven op. 69 La mayor para Cello y piano. Dicho recital fue el broche de las actividades académicas que Hell tuvo con jóvenes músicos de la ciudad.
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EL COLOMBIANO conversó con él sobre su visita y los talentos de la música sinfónica de Medellín y de Antioquia. El músico europeo destacó la disposición de los estudiantes locales para aprender, experimentar y fortalecer su formación artística, aspectos que considera fundamentales para el desarrollo de una carrera musical. También contó que esta es su segunda visita a Medellín, ambas realizadas gracias al vínculo con Sergio Posada. Tras una primera experiencia exitosa, el violonchelista decidió volver a Colombia para realizar actividades pedagógicas, entre ellas clases magistrales dirigidas a estudiantes de música.