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Esto pasa en el cuerpo de los futbolistas de elite el día de los partidos, según la ciencia

Una investigación con 190 deportistas de alta competición revela que la respuesta del cortisol al despertar se triplica en las mañanas de partido para preparar al organismo ante la exigencia competitiva.

  • Un grupo de investigadores detectó ciertas reacciones en los cuerpos de los futbolistas de alto rendimiento. FOTO getty
    Un grupo de investigadores detectó ciertas reacciones en los cuerpos de los futbolistas de alto rendimiento. FOTO getty
hace 2 horas
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Los futbolistas de élite experimentan un incremento del 82,1% en sus niveles de cortisol nada más abrir los ojos por las mañanas de competición, frente al 24,7% en los días de descanso. Así lo demuestra un estudio liderado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y publicado en la revista científica Psychoneuroendocrinology.

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Esta producción hormonal, que multiplica por tres la respuesta biológica habitual, funciona como un sistema de ‘encendido’ automatizado del organismo para afrontar las exigencias del partido en el día de la competición oficial. De esta manera, para los deportistas de alto nivel el verdadero encuentro empieza mucho antes de saltar al terreno de juego: concretamente, en el segundo exacto en el que despiertan. Este fenómeno, de base biológica, prepara al organismo para afrontar los desafíos del día que empieza.

La investigación, que analizó muestras de saliva de 190 atletas de primera división de varias disciplinas, incluyendo futbolistas profesionales de las mejores ligas europeas, concluye que este fenómeno, conocido como Respuesta del Cortisol al Despertar (CAR, por sus siglas en inglés) es un mecanismo neuroendocrino clave para movilizar energía, aumentar el estado de alerta y preparar los sistemas metabólico y nervioso antes del juego.

El hallazgo principal del estudio, que analizó las concentraciones de cortisol justo al despertar y 30 minutos después en días de partido oficial y de descanso, confirma la llamada ‘Hipótesis de la Anticipación’: el CAR no es una simple respuesta reactiva al estrés, sino un mecanismo adaptativo y biológico que prepara al cuerpo para demandas exigentes. Estos resultados consolidan al CAR como un marcador biológico clave para la preparación física y mental de los deportistas.

“El estudio desvela que la respuesta del cortisol al despertar podría ser una activación anticipatoria, una movilización urgente y aguda, vinculada a la estimación subjetiva de los desafíos que afrontaremos ese día”, explica Manuel Jiménez, investigador de UNIR y primer autor del estudio.

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“En términos biológicos, el cerebro actúa como un sistema predictivo: anticipa la importancia del desafío que está por venir y pone en marcha una respuesta en cascada que prepara al cuerpo para rendir al máximo incluso antes de que comience la competición”, añade.

Según el experto, este fenómeno está relacionado con la impronta evolutiva de cada especie: “A lo largo de la evolución, debió de ser una ventaja biológica estar alerta y preparado para responder a las amenazas nada más despertar, coincidiendo con el aumento de la luz solar”

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