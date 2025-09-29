Las nuevas tecnologías anticrimen son un descreste, ¿qué espera el Gobierno?

Un país que en los últimos tres años y medio ha sufrido 3.435 actos de terrorismo, según los datos del Ministerio de Defensa, requiere soluciones diferentes a las típicas de siempre, es decir, la oferta de recompensas y el aumento del pie de fuerza. Y frente a esta urgente necesidad, la videovigilancia con inteligencia artificial incorporada se presenta como una de las opciones más viables.
Esta fue una de las conclusiones que surgieron entre los visitantes de la Feria Internacional de Seguridad, realizada en Bogotá en la última semana de agosto, a la cual asistió EL COLOMBIANO*.
Entre todas las innovaciones presentadas en la feria, desde los sistemas antidrones hasta los robots de vigilancia, una de las más concurridas fue el sistema de analítica de videovigilancia basado en inteligencia generativa, que funciona con cámaras programadas para detectar actividades sospechosas que el ojo humano puede perder de vista.
Este diario conversó con la empresa Motorola Solutions, una de las firmas que desarrollan esta clase de software. El producto que presentó en el evento se llama Avigilon Unity Video, un conjunto de software de analítica y cámaras con redes neuronales que actúan como sensores y detectan diferentes tipos de movimientos sospechosos.
“La inteligencia generativa ha sido entrenada para detectar y clasificar objetos, personas y vehículos en cualquier entorno que se ponga ante la cámara”, explicó Darío Andrés Mojica, director de Ingeniería Preventa para Latinoamérica de la compañía.
Según el experto, cuando un vigilante de carne y hueso tiene la responsabilidad de analizar varios monitores con cámaras de seguridad, siempre tiene la desventaja de su fatiga óptica y cerebral.