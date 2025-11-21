Juicio contra Daniel Quintero por el caso de Aguas Vivas quedará en vilo hasta febrero de 2026

El juicio contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, inicia este viernes en el 22 Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento por el escándalo de Aguas Vivas y sus presuntas irregularidades en varias normatividades con las cuales el Distrito habría salido afectado por una suma cuantiosa de dinero.
Además del exmandatario (que está siendo juzgado por presunto prevaricato y peculado por apropiación) y de su exsecretario general, Fabio Andrés García (prevaricato), hay otros ocho exfuncionarios con cargos por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado. Estos son Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria Legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.