Viernes negro para Daniel Quintero: en un solo día, dos golpes de la Procuraduría y dos citas judiciales

La de este viernes no fue una jornada fácil para el exalcalde Daniel Quintero. En un mismo día le ratificaron la inhabilidad por seis meses por participación en política, a la vez que la Procuraduría anunció un llamamiento a juicio por sus actuaciones en el caso de Aguas Vivas y falló el intento de conciliación con el actual alcalde, Federico Gutiérrez, quien lo tiene denunciado por injuria y calumnia. Como si fuera poco, en la tarde fue el inicio de la etapa de juicio en un proceso penal que lo podría llevar a la cárcel por hechos también relacionados con el escándalo de Aguas Vivas.
