Nueva hipótesis en la masacre de una familia en el Cesar: una de las víctimas tenía antecedentes judiciales

Una nueva línea de investigación tomó fuerza en el esclarecimiento de la masacre de una familia en el sur del Cesar. Las autoridades establecieron que el ataque armado estaba dirigido contra Anderson Rocha Núñez, una de las víctimas mortales, lo que refuerza la hipótesis de una retaliación ligada a disputas territoriales entre grupos armados ilegales que operan en esa zona del país y a su pasado judicial.
Así lo confirmó el coronel William Morales, comandante de la Policía del Cesar, al señalar que el atentado ocurrió la noche del 20 de diciembre, hacia las 9:45 p. m., en el corregimiento de Morrison, jurisdicción del municipio de Río de Oro. Según el oficial, hombres armados interceptaron a las víctimas y dispararon de manera indiscriminada contra quienes se movilizaban en una motocicleta.