Tenga en cuenta el cierre temporal de 195 oficinas de registro público en el país, ¿hasta cuándo?

La Superintendencia de Notariado y Registro anunció la suspensión temporal de términos y la no prestación del servicio público registral en las 195 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que operan en todo el país.
La medida se aplicará durante los días lunes 29, martes 30, miércoles 31 de diciembre, y el viernes 2 de enero de 2026. En dichas fechas no se podrán adelantar trámites como el registro de escrituras, compraventas de inmuebles, hipotecas, embargos, sucesiones ni otros actos sujetos a inscripción, y que los plazos legales asociados a estos procesos quedarán congelados hasta que el servicio se restablezca.