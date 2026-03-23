Estos son los nombres de la tripulación del avión accidentado en Putumayo

Las labores de rescate continúan en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, tras el accidente del avión militar tipo Hércules ocurrido en la mañana de este lunes 23 de marzo. En medio de la emergencia, las autoridades dieron a conocer la lista de los 11 integrantes de la tripulación que viajaban en la aeronave.

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De acuerdo con los reportes preliminares, en el avión también se movilizaban más de 100 soldados en una misión de transporte hacia el sur del país, una región donde la movilidad aérea es clave para las operaciones militares.

Hasta el momento, se ha confirmado el rescate de decenas de uniformados heridos, quienes han sido trasladados a centros asistenciales, aunque la cifra sigue siendo materia de verificación.