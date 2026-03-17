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“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio no en el suyo”: Daniel Noboa sobre supuesto bombardeo de Ecuador

El presidente ecuatoriano emitió su primer pronunciamiento oficial tras la alocución del mandatario colombiano en la que aseguró que Ecuador habría bombardeado a Colombia en un territorio que habita población civil.

  • A pesar de los esfuerzos diplomáticos, ambas naciones han ido incrementando los aranceles mutuos, que actualmente se encuentran en el 30%. FOTOS: COLPRENSA Y AFP.
    A pesar de los esfuerzos diplomáticos, ambas naciones han ido incrementando los aranceles mutuos, que actualmente se encuentran en el 30%. FOTOS: COLPRENSA Y AFP.
El Colombiano
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hace 50 minutos
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En febrero, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció aranceles para Colombia. ¿La razón? Según el mandatario del vecino país, el control fronterizo frente al crimen organizado y el narcotráfico ha sido insuficiente por parte del Gobierno del presidente Petro. Desde entonces las rencillas han sido un péndulo: aranceles de un lado y otro, y, recientemente, una acusación por parte del Jefe de Estado colombiano, quien señaló a Ecuador de bombardear población civil en la frontera. Noboa negó los señalamientos.

Según el mandatario colombiano, hay pruebas de un ataque con una bomba lanzada desde un avión cerca de la frontera. “Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, dijo, agregando que su intención no es “ir a una guerra”.

En su pronunciamiento, el presidente Petro aseguró que le había pedido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que interfiriera en este nuevo conflicto para desescalarlo.

Al respecto, Daniel Noboa aseguró que su Gobierno solo se ha concentrado en atacar a los delincuentes: tanto los que operan en las calles como quienes “desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para” protegerlos.

”Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, añadió el mandatario.

En contexto: Narcotráfico, minería ilegal y contrabando: el violento panorama en la frontera que desató la guerra comercial con Ecuador

De hecho, horas antes del pronunciamiento había dos versiones: la primera decía que la bomba sí había caído en territorio colombiano cerca a población civil pero era vieja; la segunda es que se trataría de un error.

Y es que, el medio de comunicación ecuatoriano llamado La Hora aseguró que las incursiones militares de Ecuador en aquel territorio fronterizo cuentan con el aval tanto de Estados Unidos como de Colombia.

De hecho, de manera extraoficial, el mandatario Noboa habló con el periodista colombiano Luis Carlos Vélez, a quien le dijo: “Estamos bombardeando campamentos en nuestro territorio, infraestructura de guerrilla, que Petro deja andar libre y cruzar la frontera”, siguiendo la línea que poco después desarrolló en su mensaje oficial publicado en X.

En aquel mensaje añadió: “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo. Nosotros no daremos un paso atrás. Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”.

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En cuanto a las operaciones militares aprobadas de las que habla Noboa, es importante recordar que, el 1 de marzo, el Ministerio de Defensa colombiano confirmó la puesta en marcha de un plan piloto de integración de inteligencia con participación de Estados Unidos, enfocado exclusivamente en el control del narcotráfico en la zona limítrofe.

El anuncio se produjo en Cartago, Valle del Cauca, durante un consejo de seguridad encabezado por el ministro Pedro Sánchez. La iniciativa contempla la creación de una plataforma conjunta que conecte en tiempo real a autoridades de los tres países para rastrear movimientos de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

A pesar de que aquello fue tomado como un gran paso para desescalar el conflicto, parece que la estrategia no funcionó. No solo por los lazos rotos, sino porque la frontera entre Colombia y Ecuador sigue presentando problemas de seguridad relacionados a grupos armados ilegales como el Clan del Golfo.

Para el momento de publicación de esta nota, el presidente Petro no se ha vuelto a referir al tema.

Mientras tanto, gremios económicos en Ecuador han realizado varias protestas en los últimos meses debido a que, por cuenta de la guerra comercial, la actividad laboral de los transportadores ecuatorianos ha caído en un 95% desde que inició la guerra comercial.

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