“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio no en el suyo”: Daniel Noboa sobre supuesto bombardeo de Ecuador

En febrero, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció aranceles para Colombia. ¿La razón? Según el mandatario del vecino país, el control fronterizo frente al crimen organizado y el narcotráfico ha sido insuficiente por parte del Gobierno del presidente Petro. Desde entonces las rencillas han sido un péndulo: aranceles de un lado y otro, y, recientemente, una acusación por parte del Jefe de Estado colombiano, quien señaló a Ecuador de bombardear población civil en la frontera. Noboa negó los señalamientos.
Según el mandatario colombiano, hay pruebas de un ataque con una bomba lanzada desde un avión cerca de la frontera. “Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, dijo, agregando que su intención no es “ir a una guerra”.
En su pronunciamiento, el presidente Petro aseguró que le había pedido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que interfiriera en este nuevo conflicto para desescalarlo.