¿Nexos de ‘Pitufo’ con generales tienen que ver con los $500 millones que dio a la campaña de Petro?

Ha pasado más de un año desde que el presidente Gustavo Petro aseguró que existía un video en el que se registró la devolución de una maleta con 500 millones de pesos que el contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, intentó ingresar a su campaña. El episodio, que comenzó como un rumor en los pasillos del poder, terminó convirtiéndose en uno de los tantos escándalos de este Gobierno. Según las versiones conocidas, el dinero habría sido entregado a través del ciudadano catalán Xavier Vendrell, cercano al entonces candidato y parte del círculo íntimo de amigos de la primera dama, Verónica Alcocer. Le puede interesar: El propio Petro dijo que ordenó devolver el dinero y que incluso pidió que se grabara ese momento como prueba de que su campaña no aceptó recursos ilegales. “Jamás entró a la campaña 500 millones de pesos del Pitufo, porque yo mismo los hice devolver”, afirmó. Sin embargo, esta es la hora que nadie ha visto el dichoso video. Aunque en su momento otras coyunturas políticas bajaron la intensidad del escándalo, las investigaciones judiciales nunca se detuvieron. Y ahora, nuevas revelaciones sobre el alcance de la red de ‘Papá Pitufo’, vuelven a poner sobre la mesa la misma pregunta: ¿qué pasó realmente con esos 500 millones de pesos?

La más reciente pieza de ese rompecabezas surgió tras la captura, el pasado 8 de marzo, del capitán Faudel Salazar, exjefe de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) en Cartagena, junto a otros tres expolicías y el excandidato al Senado Camilo Gómez. Durante las audiencias de judicialización, la Fiscalía los señaló como piezas clave dentro de la estructura de ‘Papá Pitufo’, considerado el mayor contrabandista del país. De hecho, Gómez fue director del Instituto para la Economía Social (IPES) en 2015, durante la alcaldía de Petro en Bogotá. La Fiscalía considera que la función que cumplió en ese cargo, relacionada con la reubicación de vendedores informales en el sector de San Victorino, pudo facilitar contactos tempranos con estructuras ligadas al contrabando, entre ellas la red de ‘Papá Pitufo’ y por eso lo imputaron. En ese expediente aparecen audios y testimonios que revelan el nivel de penetración de la red en distintas instituciones del Estado. Según un agente encubierto, identificado como Álvaro Galvis, el propio Marín aseguraba que tenía control sobre mandos dentro de la Policía y que contaba con protección de alto nivel. Uno de los nombres que emerge en esas grabaciones es el del entonces coronel Heiner Puentes, director de la POLFA en 2023. En los audios, ‘Papá Pitufo’ lo describe como un hombre “intocable”, bien relacionado con el Gobierno y con respaldo suficiente para que ni siquiera el ministro de Defensa pudiera intervenir en su contra.

En una de las conversaciones interceptadas, Marín sugiere que existían conexiones que llegaban hasta la Presidencia. “Puentes le decía a Diego Marín que estaba muy agarrado de la primera dama y muchas personas cercanas al señor presidente, que por eso él estaba ahí”, dice el agente encubierto, dejando entrever la red de influencias que operaría en varios niveles. El agente hace énfasis en que Puentes estaría “muy al lado de la primera dama y muchas personas cercanas al señor presidente”. Es en ese punto donde las piezas pareciera que comienzan a cruzarse. El nombre de Xavier Vendrell, el mismo que habría servido de puente para el ingreso de los 500 millones a la campaña, reaparece en el contexto del círculo de Alcocer. La coincidencia no prueba por sí sola una conexión directa, pero sí vuelve a poner bajo la lupa el entorno político que rodeó tanto el episodio del dinero como las nuevas revelaciones sobre la red de ‘Papá Pitufo’. Vendrell, quien fue un cuestionado diputado en Cataluña, hacía parte del equipo de comunicaciones que había conformado Petro para su campaña presidencial. A finales de 2022 la Cancillería tramitó de manera exprés su nacionalidad colombiana lo que le ha facilitado acceder a millonarios contratos con el Estado.