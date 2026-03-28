Imputan a sospechosos del asesinato del profesor Neill Cubides; buscan a “Paula”, quien elegía víctimas

La Fiscalía imputó ante un juez de control de garantías los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y hurto calificado y agravado, entre otros, todos ellos en concurso, a los cuatro hombres que fueron capturados el miércoles por su presunta participación en el asesinato del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, en enero pasado en Bogotá.
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Los capturados fueron identificados como Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry, y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo.