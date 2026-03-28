Imputan a sospechosos del asesinato del profesor Neill Cubides; buscan a “Paula”, quien elegía víctimas

La Fiscalía imputó ante un juez de control de garantías los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y hurto calificado y agravado, entre otros, todos ellos en concurso, a los cuatro hombres que fueron capturados el miércoles por su presunta participación en el asesinato del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, en enero pasado en Bogotá. Le puede interesar: Capturaron a presuntos asesinos del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides; esto se sabe Los capturados fueron identificados como Arnold Esteban Páez Herrera, alias Pecueca; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias Cabezón; Michael Andrés Chitiva Henao, alias Chirry, y Sergio David Vásquez Rivera, alias Pipo.

Los primeros cuatro capturados y presuntos implicados en la muerte de Cubides. FOTO: Cortesía El Tiempo

Su captura había sido legalizada ya este 26 jueves de marzo, junto con la incautación de 2 vehículos, 3 celulares y 1 tarjeta de operación de vehículo de transporte público. Los imputados no aceptaron los cargos y la audiencia se suspendió para continuar el próximo miércoles 8 de abril, con la decisión sobre la medida de aseguramiento. Según la investigación, Cubides fue interceptado por varios hombres y obligado a realizar transacciones desde sus cuentas bancarias. Posteriormente, fue agredido hasta causarle la muerte.

Habría otros implicados que están libres: alias Víctor y “Paula”, cabecilla de la banda y quien elegiría a las víctimas de los taxis en Bogotá

Después de un poco más de dos meses de investigaciones exhaustivas sobre este y otros casos similares, las autoridades lograron establecer quiénes secuestraron, torturaron y asesinaron a Cubides, quien también trabajaba como asesor en la Procuraduría. Además de identificar a los cuatro sujetos ya implicados e imputados en el caso, fuentes investigativas conocidas por El Tiempo revelaron otros nombres y detalles de este modus operandi del que al parecer fue víctima Neill Felipe Cubides. Según conoció el medio, aunque la investigación continúa en curso, las autoridades ya tienen identificado al cabecilla de este grupo delictivo —alias Víctor—, quien además ejecuta robo de carros de alta gama y extorsiones a través de celulares. Y es que todo indica que esta banda estaría detrás de la mayoría de los casos de “paseo millonario” en Bogotá, debido a que tres de los capturados tienen antecedentes por este delito y uno de ellos también tendría que ver con el taxi en que se llevaron a Cubides. Asimismo, estarían detrás del caso de secuestro de Diana Ospina, la diseñadora de modas que después apareció con vida.

La otra implicada sería una mujer conocida como “Paula”, quien sería la “marcadora”, es decir, quien elegiría a las víctimas en las diferentes zonas rosa o de rumba de Bogotá, como por ejemplo la Zona T, para atacarlos y robarles. “Ella es la que se encarga de entrar a las discotecas, restaurantes y rumbeaderos en la zona T, Galerías, Modelia y la Primero de Mayo para identificar a las posibles víctimas”, explicó un investigador a El Tiempo.

Momentos en donde se ven los taxis involucrados en los casos. FOTO: Tomada de redes sociales

Otro dato revelado es que los vehículos tipo taxi que estos delincuentes utilizan para sus actividades ilegales pertenecerían a Fredy Alexánder Ayala Santamaría, de 29 años. Este tendría “más de 30 carros” que les arrendaba a terceros para su explotación comercial, pero aseguró no tener que ver nada con los delitos realizados en ellos. “No es la primera vez que nos pasa algo así; dimos con las personas equivocadas. Nosotros no estamos involucrados en los hechos ni prestamos los carros para eso”, concluyó Ayala. Las autoridades tendrían identificados al menos 70 taxis, registrados legalmente para realizar estos actos delictivos.

Asfixiado y apuñalado: así habría muerto el profesor Neill Felipe Cubides

El cuerpo del docente de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia, Neill Felipe Cubides, fue encontrado el pasado 19 de enero en la vereda Los Soches, en la localidad quinta de Usme, al sur de Bogotá. Según un informe preliminar del Instituto de Medicina Legal, la víctima presentaba heridas con arma blanca y evidencias de asfixia por estrangulamiento. Las autoridades también señalaron indicios de que el cuerpo habría sido quemado.