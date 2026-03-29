Irán acusa a EE.UU. de preparar un ataque terrestre; estos son los detalles

Irán acusó el domingo 29 de marzo a Estados Unidos de planear “en secreto” una ofensiva terrestre, mientras lleva a cabo públicamente esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.
Este conflicto, desencadenado hace más de un mes, no muestra ningún signo de apaciguamiento, el ejército israelí afirmó haber atacado un sitio clave de producción de misiles en Irán, al tiempo que denunció sobre el “impacto” en una zona industrial del sur de Israel.
Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, amenazaron con atacar universidades estadounidenses en Oriente Medio, lo que llevó a la Universidad Americana de Beirut a pasar temporalmente a las clases en línea.
“La gente se despierta cada día preocupada ante un futuro incierto”, confía a la AFP Farzaneh, una iraní de 62 años, desde la ciudad de Ahvaz. Y todo esto mientras “nadie desea realmente la guerra”, lamenta.
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