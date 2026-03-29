Tras captura de implicados, Fiscalía reveló detalles del “paseo millonario” de Diana Ospina: la amenazaron de muerte

Con la captura y judicialización de los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, presuntos responsables del secuestro y “paseo millonario” a Diana Ospina el pasado mes de febrero, la Fiscalía reveló detalles de las cerca de 40 horas que la mujer estuvo retenida luego de abordar un taxi a las afueras de una discoteca en Bogotá.
Ospina desapareció en la madrugada del domingo 22 de febrero tras salir de la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero, y apareció un día después, en la noche del lunes 23, tras llegar por sus propios medios al CAI Mirador, ubicado en el kilómetro 5 de la vía que comunica a Bogotá con Choachí, en una zona rural a varios kilómetros de la discoteca.
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Un día después de volver a casa, el 24 de febrero, la mujer entregó testimonio a la Fiscalía sobre lo que había vivido durante las horas de su secuestro bajo la modalidad de “paseo millonario”.
Su declaración fue clave para dar con la captura de los hermanos en la madrugada de este 28 de marzo y para que fueran imputados de los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado.