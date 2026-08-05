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Una nueva lesión frena a Daniel Cataño en el Medellín

El volante creativo del Poderoso estará fuera de los terrenos hasta nuevo aviso.

  • Daniel Cataño celebrando su anotación contra Tolima. FOTO: Colprensa
    Daniel Cataño celebrando su anotación contra Tolima. FOTO: Colprensa
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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En su primera etapa con el Deportivo Independiente Medellín, las lesiones no dejaron a Daniel Cataño mantener un buen nivel cuando se volvía un indispensable en la titular del rojo antioqueño. Con el tiempo tuvo paso por otros clubes del fútbol colombiano y del exterior, donde los constantes percances físicos lo frenaron cuando tenía buen nivel.

Justamente en el duelo contra uno de sus ex equipos, Deportes Tolima, Cataño marcó su primer gol en el segundo semestre con el Medellín; sin embargo, tras 34 minutos de compromiso en el Manuel Murillo Toro, el volante creativo salió del campo tras sufrir una molestia muscular. Los de Amaranto Perea se quedaron con el partido por 3-2 sin el “10” en el terreno de juego.

Daniel jugó cuatro de los cinco partidos hasta el momento del Medellín, fue titular en tres de ellos, todos por Liga Betplay, y tuvo un rendimiento decente, al menos desde lo físico. Su calidad se mantiene intacta, pues en cualquier momento asiste o anota; no obstante, las lesiones suelen presentarse de golpe, así como en el partido contra Tolima.

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Es el tercer problema con su cuerpo que sufre en el año con la camiseta del “Rey de Corazones”. En febrero de este año se perdió más de un mes de competición por una lesión en la pantorrilla. Después, en el clásico del 11 de abril contra Atlético Nacional, salió por una molestia muscular a los 50 minutos de juego. Ahora, a falta de confirmación oficial, se perderá al menos los próximos dos partidos del Rojo.

Lea también: Amaranto Perea felicitó al árbitro del Tolima vs. DIM por darle continuidad al juego

¿Qué lesión sufrió Daniel Cataño en el partido entre Medellín y Deportes Tolima?
Daniel Cataño salió del partido por una molestia muscular. La noticia no precisa el músculo afectado ni el diagnóstico definitivo, ya que el club aún no ha emitido un parte médico oficial.
¿Cuántas lesiones ha sufrido Daniel Cataño con el Medellín durante este año?
Esta es la tercera molestia física que sufre Daniel Cataño en el año con el Medellín. Anteriormente estuvo más de un mes fuera por una lesión en la pantorrilla y también salió lesionado durante el clásico contra Atlético Nacional el 11 de abril.
¿Las lesiones han afectado la continuidad de Daniel Cataño a lo largo de su carrera?
Sí. La noticia señala que las lesiones han sido un problema recurrente en la carrera de Daniel Cataño, tanto en su primera etapa con el Medellín como en otros equipos del fútbol colombiano y del exterior, donde los problemas físicos interrumpieron varios de sus mejores momentos deportivos.

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