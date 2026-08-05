Una nueva lesión frena a Daniel Cataño en el Medellín

En su primera etapa con el Deportivo Independiente Medellín, las lesiones no dejaron a Daniel Cataño mantener un buen nivel cuando se volvía un indispensable en la titular del rojo antioqueño. Con el tiempo tuvo paso por otros clubes del fútbol colombiano y del exterior, donde los constantes percances físicos lo frenaron cuando tenía buen nivel.
Justamente en el duelo contra uno de sus ex equipos, Deportes Tolima, Cataño marcó su primer gol en el segundo semestre con el Medellín; sin embargo, tras 34 minutos de compromiso en el Manuel Murillo Toro, el volante creativo salió del campo tras sufrir una molestia muscular. Los de Amaranto Perea se quedaron con el partido por 3-2 sin el “10” en el terreno de juego.