Gobierno electo denuncia presunta corrupción por más de $370.000 millones en al menos dos entidades

El gobierno entrante de Abelardo De la Espriella presentó ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría una serie de denuncias por presuntas irregularidades que superarían los $370.000 millones, detectadas durante el proceso de empalme con la administración del presidente Gustavo Petro.

Las acciones fueron radicadas en vísperas de la posesión del nuevo mandatario, prevista para este viernes en Cali.

Entre los principales hallazgos figura un contrato suscrito entre el Ministerio de Defensa y CODALTEC, entidad adscrita a la cartera de defensa, para la adquisición de 16 sistemas antidrones.

De acuerdo con el análisis técnico realizado por el equipo de empalme, se habrían identificado posibles sobrecostos de hasta el 85%, un presunto detrimento patrimonial superior a los $20.700 millones y la entrega de equipos sin instalación completa, sin capacidad de geolocalización operativa y con fallas críticas en los sistemas de inhibición, reportadas por el Ejército.

Lea también: Abelardo de la Espriella revela plan contra la delincuencia: brigadas especiales llegarán a nueve ciudades; detalles

Asimismo, el Gobierno electo solicitó investigar un contrato por $24.800 millones de la Unidad Nacional de Protección (UNP), adjudicado mediante contratación directa, pese a que existía una orden judicial que suspendía el proceso de selección del cual se derivó esa contratación.

En otro de los casos, relacionado con CENIT, filial de Ecopetrol, se aportaron nuevos elementos sobre un contrato de servicios jurídicos cercano a los $23.000 millones.

Según la denuncia, existirían indicios de presuntas presiones políticas, recomendaciones de perfiles profesionales al contratista y la eliminación de mecanismos de control y seguimiento durante la ejecución del contrato.

No se pierda: ¿Se van a atomizar los votos de la derecha con el partido que ahora tiene De la Espriella?

Las denuncias fueron presentadas entre el 1 y el 3 de agosto por Germán Calderón España, director del Grupo Élite del Empalme Anticorrupción.

A dos días de la posesión presidencial, el Gobierno electo aseguró que continuará remitiendo a los organismos de control los hallazgos técnicos y jurídicos que surjan de las auditorías en curso, con el propósito de proteger los recursos públicos y garantizar que cualquier presunto acto de corrupción sea investigado.