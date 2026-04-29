Video | ¿Quién era Nachum Yisrael Eber, el rabino extranjero hallado muerto en un armario en Bogotá?

Las autoridades intentan establecer si el asesinato de Nuchem Yisrael Eber ocurrió en medio de un hurto. Él era un residente en Estados Unidos y de religión judía que fue hallado muerto dentro de un armario, en plena vía pública de la localidad de Bosa, en Bogotá.

Este caso ha generado profunda conmoción en Colombia y en la comunidad mesiánica del distrito neoyorquino de Brooklyn. La indignación no solo responde a las circunstancias en las que fue encontrado el extranjero el pasado 26 de abril, sino también a que había llegado al país suramericano para instruir a una pequeña congregación de católicos conversos al judaísmo.

En contexto: Rabino extranjero salió a cumplir una cita en Bogotá y lo encontraron sin vida dentro de un armario

Sobre su desaparición, existe un video en el que se le ve saliendo de un apartamento arrendado a través de la aplicación Airbnb. En ese material audiovisual también aparece el hombre, de 51 años, vestido con saco, pantalón y boina, todas las prendas de color negro. Esa misma noche, el 21 de abril, se produjo su desaparición.