Denuncian que RTVC oculta costos de transmisión radial del Mundial 2026

El periodista y columnista de EL COLOMBIANO Melquisedec Torres denunció que desde RTVC y el Tribunal de Cundinamarca hubo un “largo itinerario de evasivas y negativas” para “prohibir que los colombianos sepamos cuánto y qué exactamente pagamos por los derechos de transmisión radial de algunos partidos del Mundial de Fútbol 2026.
Hasta el momento llama la atención si la plata invertida vale la pena, ya que otras cadenas radiales como Caracol Radio, RCN Radio y Blu Radio transmitirán el Mundial junto a través de sus respectivas emisoras en todo el país. También se verán los partidos por RCN, Caracol TV y Win Sports, así como por cable en DirecTV.
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