Otra tragedia por demora de Nueva EPS: paciente con fallo a su favor en Popayán murió esperando el tratamiento

Silvio Perafán tenía 86 años y estaba afiliado al régimen contributivo de la Nueva EPS. Murió este 30 de marzo, esperando su tratamiento. Hoy, su caso se suma a aquellos que le han puesto cara a la crisis atravesada por la entidad y por el sistema de salud en general. Según informó su familia a Blu Radio, el paciente padecía una enfermedad cardíaca. A pesar de un fallo de tutela a su favor, el tratamiento y la atención especializada no llegó. Lea también: Más de 200.000 usuarios se han salido de la Nueva EPS en cinco meses La tutela, como relataron los allegados, fue interpuesta el 16 de diciembre de 2025 y fallada ese 31 de diciembre, y ordenaba a la EPS garantizar de manera integral el tratamiento requerido para la condición del paciente. Pero el procedimiento no se llevó a cabo. Silvio Perafán fue hospitalizado el 7 de enero en el Hospital Universitario San José, en Popayán. El 9 de enero, los médicos lo remitieron a un especialista en electrofisiología y una clínica de falla cardíaca, para ponerle un implante de un dispositivo que le ayudaría para regular el ritmo de su corazón. Pero la acción no se concretó. De ahí vino el incidente de desacato que puso la familia el 22 de enero, que avanzó hasta segunda instancia ante el Tribunal Superior de Popayán. Allí fueron vinculados directivos de la red prestadora y la EPS. Pero, según dijeron los familiares, no hubo respuesta efectiva ni cumplimiento de las órdenes judiciales.

Pasaron tres meses y, con ese tiempo, Silvio Perafán permaneció hospitalizado mientras su salud se fue deteriorando. El centro médico hizo lo posible por mantenerlo estable, pero la falta del dispositivo que necesitaba impidió un manejo adecuado para su enfermedad. Esta se regó por su cuerpo: empezaron a fallar otros órganos, incluidos los riñones y los pulmones. Y a pesar de que la familia también buscó a la Superintendencia de Salud y a diferentes instancias judiciales, nadie resolvió. De hecho, dijeron que se habrían emitido sanciones contra funcionarios responsables que no se habrían hecho efectivas. Lea también: Indignante: Paciente de Nueva EPS tiene 146 pendientes por medicamentos; ha puesto 26 tutelas y pide eutanasia Finalmente, Silvio Perafán se murió esperando, este 30 de marzo. Sus familiares dijeron que esa espera fue injustificada, y dijeron que no hubo acciones para cumplir decisiones judiciales en un caso que consideraban urgente. Ya es tarde para cumplirlas.

Otras muertes por crisis de salud en Nueva EPS

El caso de Silvio Perafán no es el primero, y desafortunadamente es poco probable que sea el último. Otro es el del niño Kevin Arley Acosta Pico, quien padecía hemofilia. Según una investigación de la Procuraduría, el niño murió el pasado 13 de febrero debido a la negligencia de la Nueva EPS, que no garantizó la entrega del medicamento vital para su medicamento.

El 14 de marzo murió Javier Pinzón Sandoval, de 20 años, quien padecía leucemia linfoblástica aguda. También murió esperando a que la Nueva EPS le entregara su medicamento, que no le daban desde octubre de 2025. La situación de la Nueva EPS es crítica. No presenta sus estados financieros desde 2024, por lo que no existe información pública oficial sobre los números de la entidad más grande del sistema.

Según el último informe de Así Vamos en Salud, una organización que le hace seguimiento y acompañamiento al sector en el país, representa un riesgo para la estabilidad del sector, dado el tamaño de la entidad y los más de 11 millones de usuarios que atiende. Vale recordar que esta aseguradora no envió información para cálculo de la unidad de pago por capitación (UPC) de 2026. Esta última son los recursos para pagar la atención en salud de los afiliados, se usan los datos enviados de todas las EPS. Amplíe la noticia: Kevin Acosta: la cara de la crisis del sistema de salud y de la indolencia de Petro y Jaramillo Según el documento llamado “Estudio técnico para el cálculo de la UPC 2026 y sus mecanismos de ajuste de riesgo” del Ministerio de Salud, para el cálculo no se contó con sus cifras. Esto quiere decir que para calcular esa unidad —que la Corte Constitucional ha dicho que es insuficiente— no se contó con lo que concierne a la aseguradora que concentra el 22 % de la población afiliada al sistema de salud. En medio de la crisis, la situación no parece que vaya a mejorar para pacientes que, como Silvio Perafán, Kevin Acosta o Javier Pinzón, se están muriendo a la espera de que lleguen sus medicamentos.

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