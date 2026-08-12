Terremoto deja al menos 20 parques temáticos cerrados: Parque del Café y Panaca, entre los afectados

El terremoto del pasado lunes 10 de agosto dejó afectaciones en la infraestructura de parques temáticos y centros de entretenimiento familiar, principalmente en Cali y el Eje Cafetero. Ángela Díaz, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap), dijo a EL COLOMBIANO y envió un mensaje de solidaridad a todas las familias afectadas por la tragedia. Sobre el balance para el sector precisó: “Todos los parques en este momento se encuentran haciendo sus evaluaciones técnicas y de afectaciones estructurales de manera que puedan tener un diagnóstico muy rápido de la situación real”.

Ángela Díaz, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap).

La dirigente gremial estima que no son menos de 20 los parques que permanecen cerrados en Colombia, si se incluyen aquellos ubicados dentro de centros comerciales y centros de entretenimiento familiar afectados por el movimiento telúrico. Entérese: Los parques temáticos atraen a 19 millones de personas al año Sin embargo, aclaró que se trata de una estimación preliminar y que todavía no existe una cifra consolidada sobre el número total de establecimientos afectados.

Panaca, Ukumarí y Parque del Café cerrados

Entre los parques afiliados a Acolap que actualmente permanecen cerrados están Parque del Café, Panaca, Bioparque Ukumarí y Los Arrieros, todos ubicados en el Eje Cafetero. Los cuatro están adelantando evaluaciones para determinar el estado de sus estructuras y atracciones antes de volver a recibir visitantes. En el caso de Los Arrieros, ubicado en Quindío, Díaz mencionó que se registraron afectaciones tanto en la estructura hotelera como en la infraestructura del parque. Algunos de esos establecimientos han sufrido daños en edificaciones administrativas, los cuales podrían solucionarse con relativa rapidez. No obstante, el principal foco de atención está en las estructuras y dispositivos de entretenimiento que están directamente al servicio de los visitantes. Le puede gustar: Negocio de parques de atracciones espera repunte este año “Es muy importante hacer toda la evaluación de la estructura que se pone al servicio de los clientes”, insistió. Por esa razón, los parques han optado por mantener suspendidas sus operaciones hasta contar con diagnósticos claros sobre el estado de las atracciones y de los dispositivos de entretenimiento familiar.

¿Qué pasó con los parques de Cali y otros centros de entretenimiento?

Cali también registra afectaciones en establecimientos del sector. El Acuaparque Parque de la Caña permanece cerrado, mientras Recrear Palmira también cerró sus puertas para realizar las respectivas evaluaciones. La situación se extiende a parques ubicados dentro de centros comerciales y centros de entretenimiento familiar en Cali y Pereira. Algunos de estos lugares presentan daños considerados mayores, mientras que otros registran afectaciones entre menores y medianas. Además de los parques temáticos, las cajas de compensación también tienen estructuras importantes en sus centros recreacionales que fueron afectadas por el sismo. Entre ellas está Parque Consotá, en el Eje Cafetero y cerca de Ukumarí, que se encuentra evaluando los daños. En contraste, Termales de Santa Rosa no reportó novedades tras el terremoto.

¿Hubo víctimas entre los trabajadores de los parques?

Uno de los aspectos positivos dentro del balance preliminar es que no se han reportado pérdidas humanas directamente relacionadas con los parques de diversiones afiliados al gremio. Díaz anotó que, al momento de producirse el sismo, no había personal operando los parques, una circunstancia que permitió que el balance en vidas humanas fuera favorable. “En vidas humanas no hemos sufrido pérdidas directas de personas vinculadas a los parques de diversiones”, afirmó la directora ejecutiva de Acolap. Aunque el balance de infraestructura es complejo, la ausencia de víctimas directas entre las personas vinculadas a los parques representa un elemento alentador para el sector en medio de la emergencia.

Los parque temáticos generan 70.000 empleos

El sector de atracciones y parques de diversiones genera cerca de 70.000 empleos directos e indirectos, de acuerdo con Acolap. Por ello, los cierres preventivos y los daños en infraestructura también tienen un impacto sobre la capacidad de generación de empleo de las empresas del sector. Díaz señaló que será necesario establecer rápidamente líneas de apoyo por parte del Gobierno Nacional para facilitar la recuperación de las infraestructuras averiadas. La solicitud no se limita a los parques de diversiones. Según la dirigente gremial, también será necesario apoyar al comercio y a la industria afectados por el terremoto para acelerar la reactivación económica. La prioridad, añadió, debería estar especialmente en los micro y pequeños empresarios, de manera que puedan acceder a estímulos y beneficios que les permitan recuperar sus operaciones en el menor tiempo posible y evitar impactos adicionales sobre el empleo.

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