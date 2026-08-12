Terremoto deja al menos 20 parques temáticos cerrados: Parque del Café y Panaca, entre los afectados

El terremoto del pasado lunes 10 de agosto dejó afectaciones en la infraestructura de parques temáticos y centros de entretenimiento familiar, principalmente en Cali y el Eje Cafetero.
Ángela Díaz, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap), dijo a EL COLOMBIANO y envió un mensaje de solidaridad a todas las familias afectadas por la tragedia.
Sobre el balance para el sector precisó: “Todos los parques en este momento se encuentran haciendo sus evaluaciones técnicas y de afectaciones estructurales de manera que puedan tener un diagnóstico muy rápido de la situación real”.