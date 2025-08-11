Miguel Uribe Turbay, el hombre que llegó antes a todas las cosas

Diana Turbay fue directora del Noticiero Criptón y editora de la revista Hoy por Hoy, medios de gran audiencia en los años ochenta; una entrevista que le hizo a Carlos Pizarro Leongómez fue fundamental para la desmovilización del M-19, el primer desmonte de una guerrilla en Colombia. No era raro que las fuentes clandestinas la buscaran, así fue como un día de agosto de 1990 le llegó un mensaje del ELN: el Cura Pérez, comandante de la guerrilla, quería darle una entrevista desde las montañas de Colombia; Diana aceptó, cayendo en una trampa letal de “Los Extraditables”, como se denominaron los narcotraficantes que, de ser capturados, serían a juicio en Estados Unidos. El jueves 30 de agosto Diana se despidió de su esposo Miguel Uribe Londoño y de su hijo de cuatro años, un sonriente niño llamado Miguel Uribe Turbay, quien recordaría para siempre esa escena que marcaría su destino. Se fijaron en su mente solo dos imágenes de la madre: el beso en la frente y el rostro en el ataúd.
Hay actos que impulsan una vida.
Miguel Uribe Turbay fue —según señalan los datos de la hoja de vida— concejal, secretario de Gobierno de Bogotá, senador, precandidato presidencial. Pero fue, sobre todas las cosas: nieto de un presidente de la República, ajedrecista, pianista de dedos hábiles que tocaba piezas de Mozart, Chopin y Beethoven, guitarrista, acordeonero autodidacta, abogado, esposo de Claudia Tarazona, padre adoptivo de tres mujeres, padre biológico de un varón de cuatro años, huérfano de madre desde los cinco años.