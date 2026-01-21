Murió el coronel (r) Renato Solano, subdirector de la cárcel de Neiva, tras ser víctima de atentado

El Hospital Universitario de Neiva confirmó el fallecimiento del coronel retirado Renato Solano, quien tenía el cargo de subdirector del centro penitenciario de la ciudad, a las 5:40 a. m. de este miércoles 21 de enero.
La muerte se produjo tras ocho días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde el funcionario intentaba recuperarse de las heridas de bala sufridas en un ataque sicarial que ya había cobrado la vida de un menor de 11 años, hijo del director del penal.