Mujer fue exonerada tras 22 años en prisión por un error judicial y ahora enfrenta la deportación en EE. UU.

Carmen Mejía pasó 22 años y 7 meses de su vida en una cárcel estatal de Texas, Estados Unidos, por un crimen que no cometió. Fue condenada en 2003 por la muerte de un bebé de 10 meses, ocurrida en su casa en el condado de Travis, en Austin.
Sin embargo, tras una investigación realizada por la organización Innocence Project, se comprobó que no era culpable de dicho homicidio y que realmente se trataba de un accidente doméstico. Por tal motivo, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas revocó su condena este lunes luego de pasar más de dos décadas en prisión.