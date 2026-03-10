Mujer fue exonerada tras 22 años en prisión por un error judicial y ahora enfrenta la deportación en EE. UU.

Carmen Mejía pasó 22 años y 7 meses de su vida en una cárcel estatal de Texas, Estados Unidos, por un crimen que no cometió. Fue condenada en 2003 por la muerte de un bebé de 10 meses, ocurrida en su casa en el condado de Travis, en Austin. Sin embargo, tras una investigación realizada por la organización Innocence Project, se comprobó que no era culpable de dicho homicidio y que realmente se trataba de un accidente doméstico. Por tal motivo, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas revocó su condena este lunes luego de pasar más de dos décadas en prisión.

¿Qué ocurrió con Carmen Mejía?

Mejía se encontraba en su vivienda el 28 de julio de 2003 con sus cuatro hijos y cuidando al niño de 10 meses. Ella estaba amamantando a su hijo menor, mientras que la hija mayor preparaba un baño para el bebé. Lea también: Hombre que pasó casi 30 años en prisión por un doble asesinato que no cometió recibió 15 millones de dólares como indemnización No obstante, el calentador de la casa alquilada no contaba con medidas de seguridad, por lo que el agua de la bañera alcanzó temperaturas extremas de hasta 147,8 grados Fahrenheit. Al momento en que el bebé fue expuesto al agua, sufrió quemaduras de tercer grado y fue trasladado de inmediato a un hospital, donde falleció horas después.

¿Por qué la culparon?

La mujer fue condenada por homicidio luego de que la Fiscalía presentara interpretaciones médicas erróneas, en las que se afirmaba que las quemaduras fueron intencionales. Las pruebas también incluían las declaraciones de los niños como testigos, quienes respaldaban la versión de su madre; pero esto no fue suficiente para el juez, ya que Carmen era la única adulta responsable en la vivienda. De tal manera que fue condenada a cadena perpetua y separada de sus cuatro hijos, a pesar de no tener antecedentes penales.

Segunda investigación en 2021