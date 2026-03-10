x

Mujer fue exonerada tras 22 años en prisión por un error judicial y ahora enfrenta la deportación en EE. UU.

Carmen Mejía fue condenada a cadena perpetua por el homicidio de un bebé en 2003. Tras más de dos décadas en prisión, se comprobó que lo ocurrido fue un accidente y que ella era inocente.

  • Carmen Mejía fue exonerada luego de pasar más de 20 años en una prisión de Estados Unidos. FOTO: Captura de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

Carmen Mejía pasó 22 años y 7 meses de su vida en una cárcel estatal de Texas, Estados Unidos, por un crimen que no cometió. Fue condenada en 2003 por la muerte de un bebé de 10 meses, ocurrida en su casa en el condado de Travis, en Austin.

Sin embargo, tras una investigación realizada por la organización Innocence Project, se comprobó que no era culpable de dicho homicidio y que realmente se trataba de un accidente doméstico. Por tal motivo, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas revocó su condena este lunes luego de pasar más de dos décadas en prisión.

¿Qué ocurrió con Carmen Mejía?

Mejía se encontraba en su vivienda el 28 de julio de 2003 con sus cuatro hijos y cuidando al niño de 10 meses. Ella estaba amamantando a su hijo menor, mientras que la hija mayor preparaba un baño para el bebé.

No obstante, el calentador de la casa alquilada no contaba con medidas de seguridad, por lo que el agua de la bañera alcanzó temperaturas extremas de hasta 147,8 grados Fahrenheit.

Al momento en que el bebé fue expuesto al agua, sufrió quemaduras de tercer grado y fue trasladado de inmediato a un hospital, donde falleció horas después.

¿Por qué la culparon?

La mujer fue condenada por homicidio luego de que la Fiscalía presentara interpretaciones médicas erróneas, en las que se afirmaba que las quemaduras fueron intencionales.

Las pruebas también incluían las declaraciones de los niños como testigos, quienes respaldaban la versión de su madre; pero esto no fue suficiente para el juez, ya que Carmen era la única adulta responsable en la vivienda. De tal manera que fue condenada a cadena perpetua y separada de sus cuatro hijos, a pesar de no tener antecedentes penales.

Segunda investigación en 2021

La organización Innocence Project y la Conviction Integrity Unit del Travis County DA decidieron realizar una segunda investigación en 2021 sobre los hechos ocurridos aquel 28 de julio en la vivienda alquilada.

Los expertos demostraron que las quemaduras eran consistentes con un accidente, ya que Mejía no estaba en el baño y la hija mayor abrió el grifo cuando el bebé ya estaba en la bañera. La casa, construida antes de 1980, no contaba con características de seguridad en las tuberías para prevenir este tipo de lesiones.

Los nuevos hallazgos llevaron a que el juez P. David Wahlberg firmara con lágrimas en los ojos la exoneración de la condena de Carmen Mejía, reconociendo que se trató de un grave error judicial que le costó más de 20 años de su libertad. “Yo creo en los ángeles”, declaró la madre latina en la corte.

Vanessa Potkin, abogada de Mejía en el Innocence Project, reconoció que “la señora Mejía es una mujer de fortaleza inconmensurable, que se ha apoyado en su profunda fe para soportar un período traumático de su vida que la mayoría de las personas no habrían podido superar”.

Aunque la madre latina ahora permanece en libertad, corre el riesgo de enfrentarse a una deportación a Honduras (su país de origen) debido a su estatus migratorio temporal, por lo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) podría detenerla en las próximas 48 horas.

