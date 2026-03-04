x

Exconcejal de Córdoba fue capturado con más de $400 millones; investigan si era para compra de votos

El hecho sucedió cuando se movilizaba en un automóvil, rumbo al municipio de Montelíbano.

  Este fue el dinero que le incautaron a la pareja en el vehículo, cuando iban rumbo al municipio de Montelíbano, en Córdoba. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
    Este fue el dinero que le incautaron a la pareja en el vehículo, cuando iban rumbo al municipio de Montelíbano, en Córdoba. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
bookmark

Un exconcejal del departamento de Córdoba fue capturado cuando se movilizaba con una millonaria suma de dinero en un automóvil, en medio de los operativos del Plan Democracia para evitar la compra de votos de cara a las próximas elecciones legislativas.

Según el reporte de la Policía, el caso se presentó en la vía que comunica a Montería con Planeta Rica, a la altura del peaje Purgatorio. Allí los uniformados le hicieron la señal de pare al vehículo, y al revisarlo encontraron $434.700.000 en efectivo.

NOTICIA EN DESARROLLO...

