MinSalud seguiría haciéndole ‘conejo’ al aumento de la UPC

El próximo será un año de política hasta en la sopa. Las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 marcarán no solo el destino de Colombia, sino también en la previa a estas las decisiones que tome el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo que concierne al sistema de salud no es ajeno a ese panorama, pues este diciembre el actual Ministerio de Salud hará el último incremento a la Unidad de Pago por Capitación, conocida como UPC. Esa sigla —que se volvió común en el debate político y que habla de los recursos que el Estado le entrega anualmente a las entidades promotoras de salud (EPS) por cada afiliado para garantizar su atención en salud— marcará un momento clave para el sistema. En un momento en el que el usuario ve más demoradas sus citas, que no le entregan medicamentos a tiempo y que los hospitales y clínicas cierran servicios, hablar de los recursos que mantienen en pie todo ese andamiaje resulta cuando menos vital.

En el medio, el Ministerio de Salud ha sostenido reuniones con algunas EPS y varios gremios del sector para informar las cifras que tiene a la mano para hacer el cálculo del incremento. Este, para recordar, se realiza con los datos del gasto total y de las frecuencias de uso a nivel mensual por cada aseguradora. EL COLOMBIANO conoció por dos fuentes distintas, que han estado presentes en esas reuniones y que tienen cercanía con ese proceso de cálculo, los caminos que está barajando el ministerio. La orden desde Presidencia parece estar dada. Petro dijo el pasado viernes en su cuenta de X que quienes piden “un incremento de los giros del gobierno a las EPS privadas del 17 % (...) quieren es explotar y robar a Colombia”. Ese comentario, que marca un directriz implícita sobre este tema, lo hizo en respuesta a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo. Ambos gremios pidieron al Gobierno un incremento de la UPC del 15,6 % (por el lado de la Andi) y del 17,33 % (por parte de Acemi). Coinciden en que un aumento por ese orden es necesario para estabilizar el sistema de salud.

Alerta de Minsalud sin detalles

Una de esas fuentes le contó a este diario que el ministerio les hizo una presentación en la que mostraron que de cada $100 que se le dan a las EPS por concepto de UPC se han “perdido” $6,2. Visto de esa manera parece poco, pero pasándola a la cifra total de recursos se habrían perdido $4,4 billones de los casi $71 billones que se maneja por ese rubro, según esa cartera. Conozca: MinSalud insiste, con falsedades, que recursos para sistema de salud son suficientes Sin embargo, la entidad no habría entregado el detalle de semejante revelación, sino que la entregó en un espacio de informar y no de dialogar y a pesar del requerimiento que hicieron algunas EPS para conocer los pormenores. Esa misma persona, que estuvo presente en esas reuniones, señaló que han sido meros formalismos para sostener que cumplirán con las órdenes de la Corte Constitucional (emitidas a principios de este año) sobre mejorar el proceso de retroalimentación para el cálculo de la UPC. Sin embargo, no cree que pase de eso y sostiene que todo apunta a que el Minsalud volverá a jugar la carta de la presunta falta de información confiable de las EPS (que usó el año pasado) y, como lo ha venido ambientando en los últimos meses, del supuesto pago de atenciones en salud a afiliados fallecidos. EL COLOMBIANO conoció que sobre esto último varias EPS han enviado copiosa información a esa cartera detallando por qué aparecen servicios facturados a personas fallecidas y hasta yerros que cometió en ese señalamiento. Entre tanto, la otra fuente advirtió un movimiento distinto, según ha conocido por un persona que participa en el estudio de suficiencia y de los mecanismos de ajuste de riesgo para su cálculo. En ese sentido, afirma que el incremento podría estar dos o tres puntos porcentuales por encima de la inflación. Vale recordar que para 2025 el ajuste fue del 5,36 %, tomada como referencia el último dato de inflación, que para entonces databa de noviembre de 2024.

La mira puesta en 2026

Consultado por este diario, el vicepresidente técnico de Acemi, Mario Fernando Cruz, expresó que “si el ministerio quisiera financiar un aumento significativo de la unidad tiene de dónde sacar plata”, puesto que el Congreso le aprobó un incremento del 17 en presupuesto para salud. Lea también: Con datos acomodados, MinSalud niega la crisis del sistema por cierre de servicios Así mismo, el investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, sostuvo que “ninguna acción del Gobierno de ahora en adelante va a estar fuera del marco de la campaña (de 2026) y el cálculo de la UPC va a estar en ese marco”. Por esa razón, plantea que esta se haría en el medio para “no darle puntos a Acemi y la Andi, pero para darle más liquidez a las EPS”.

