Minsalud se colgó con mesa de UPC y la cosa no pinta bien

La sesión estaba citada para empezar a las 8 de la mañana. En un mismo espacio —tanto virtual como presencial— llegan 135 participantes. De estas, tienen que estar presentes los representantes de 69 para que haya quórum para deliberar. Mientras se espera a que se alcance ese número, el tiempo corre. El reloj marca las 9:30 a. m. y por fin la sesión inició.
Así fue que comenzó el jueves 28 de agosto la quinta sesión de la Mesa Técnica de Trabajo de la unidad de pago por capitación (UPC) en el Ministerio de Salud, que se llevó a cabo la semana pasada y en la que EL COLOMBIANO pudo estar presente para conocer detalles de primera mano.
Lea aquí: Multan por $5.763 millones a tres empresas de salud por exceder precios de medicamentos
Esa vez el tema a abordar era la siniestralidad: un indicador que manejan las entidades promotoras de salud (EPS) que muestra la relación entre los costos que asumen y los ingresos operacionales que reciben. En términos prácticos, es la plata que reciben versus la plata que gastan en la atención en salud de sus afiliados. Este espacio —que se espera finalice el próximo viernes 5 de septiembre— lo convocó el ministerio por orden de la Corte Constitucional, que en enero de este año concluyó en un auto que la UPC (que es la plata que el Estado le asigna a las EPS para la atención de cada usuario que tenga) de 2024 fue insuficiente.
Es decir, que no les estaba alcanzando a las EPS para cubrir la demanda de servicios que tienen. De hecho, la mesa técnica se había realizado entre abril y mayo pasado. Sin embargo, a mediados de mayo el mismo alto tribunal le ordenó a la cartera de salud volverla a hacer toda porque consideró que había falta de participación de los actores del sistema y riesgo de que no se garantizara la suficiencia de la UPC. Y mientras esto se da, el sistema de salud vive una crisis sin precedentes desde 1993.
En seis de las nueve EPS que están intervenidas por la superintendencia del ramo subió la cifra de pretensiones en tutelas entre 2021 y 2024, según la Corte Constitucional. En Savia Salud pasó de una tasa de 38 por cada 10.000 afiliados a 201 por cada 10.000; en Nueva EPS pasó de 26 a 87; en Emssanar pasó de 21 a 110; en Famisanar aumentó de 11 a 59; en Sanitas (que volverá a manos de sus dueños) subió de 3 a 57, y Servicio Occidental de Salud (SOS) pasó de 3 a 22.
Los colombianos están gastando más plata de su bolsillo para ir al médico. Según un informe del centro de estudios económicos Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), subió a 16,8 % en 2024, desde 14,2 % en 2021, acercándose peligrosamente al umbral del 20 % que la OMS considera de alto riesgo financiero para los hogares. El 84,8 % de estos pertenece al régimen subsidiado (pensado para brindar mayor protección económica a los pobres).