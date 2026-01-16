Prográmese | Hora y dónde ver a Luis Díaz con el Bayern Múnich ante RB Leipzig por la Bundesliga

Con el regreso a la acción en la mayoría de las ligas del mundo, los jugadores colombianos siguen siendo noticia por sus goles y el alto desempeño que exhiben tanto en Europa como en otros continentes.
Este viernes, el atacante samario Luis Javier Suárez fue titular con el Sporting CP en Portugal ante Casa Pia. El conjunto de Lisboa se impuso 3-0 con un doblete de Geny Catamo (30’ y 42’) y un tanto de Daniel Bragança a los 78 minutos. Suárez fue uno de los destacados del compromiso gracias a su movilidad y capacidad ofensiva, llevando peligro constante sobre el arco rival. Aunque no marcó, el atacante volvió a brillar por su aporte táctico en la victoria de su club.