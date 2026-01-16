Prográmese | Hora y dónde ver a Luis Díaz con el Bayern Múnich ante RB Leipzig por la Bundesliga

Con el regreso a la acción en la mayoría de las ligas del mundo, los jugadores colombianos siguen siendo noticia por sus goles y el alto desempeño que exhiben tanto en Europa como en otros continentes. Este viernes, el atacante samario Luis Javier Suárez fue titular con el Sporting CP en Portugal ante Casa Pia. El conjunto de Lisboa se impuso 3-0 con un doblete de Geny Catamo (30’ y 42’) y un tanto de Daniel Bragança a los 78 minutos. Suárez fue uno de los destacados del compromiso gracias a su movilidad y capacidad ofensiva, llevando peligro constante sobre el arco rival. Aunque no marcó, el atacante volvió a brillar por su aporte táctico en la victoria de su club.

Por otro lado, uno de los que mejor arranque ha tenido en este 2026 es Luis Díaz. “Lucho” es noticia constante en Alemania, ya sea por sus goles, asistencias o por el enorme tatuaje que se plasmó en la espalda (un león con cuatro cachorros) y que ha dado mucho que hablar. El colombiano sería titular este sábado (12:30 p. m., hora de Colombia) por la fecha 18 de la Bundesliga ante el RB Leipzig. El duelo del colombiano se podrá observar en el país a través de Disney+ y por Espn desde las 12:30 de la tarde, este sábado. En la actual temporada, Díaz suma 16 partidos, nueve goles y ocho asistencias; además, dos de sus tantos fueron elegidos como el “Gol del Mes” en septiembre y noviembre de 2025. Actualmente, el Bayern Múnich lidera la Bundesliga con 47 puntos, seguido por el Dortmund con 36, mientras que el Leipzig y el Stuttgart son tercero y cuarto, respectivamente, con 32 unidades. El conjunto del colombiano llega al juego con una racha invicta de 15 victorias y dos empates.

Con la mira en Inglaterra

En Inglaterra, se espera el regreso del volante central Jefferson Lerma, quien estuvo ausente la fecha pasada por prevención mientras se recupera de una conmoción cerebral sufrida el pasado 4 de enero. El compromiso entre Crystal Palace y Sunderland, en calidad de visitante, será este sábado a las 10:00 a. m. (hora de Colombia). Hay que recordar que Daniel Muñoz, que también hace parte del Palace, está en proceso de recuperación de una cirugía.