MinJusticia solicitó rastreo de cuentas de personal del Inpec tras la fuga de un preso que hizo ‘cambiazo’ con un visitante

Tras la fuga de Pedro David Nieves Mosquera, un preso que estaba pagando una condena de 28 años por secuestro extorsivo y hurto calificado en la cárcel La Picota, de Bogotá, el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, ordenó una investigación a funcionarios del centro penitenciario y dragoneantes del Inpec para identificar a presuntos cómplices del escape. Y es que, el pasado 7 de diciembre, Nieves Mosquera logró fugarse de una de las prisiones de máxima seguridad del país bajo la modalidad de ‘cambiazo’ con un visitante. El hecho ocurrió sobre las 4:20 p. m. del domingo en el pabellón 3 cuando el preso se intercambió con Alexander Marulanda Ríos, quien se quedó en las instalaciones del penal.

Este hombre ingresó al penal asegurando ser el tío del recluso, como quedó registrado en el sistema de visitas. Sin embargo, tras ser interrogado luego de la fuga, confesó que no tenía ningún vínculo de sangre con el prófugo. Marulanda Ríos fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que responda por su presunta responsabilidad en el caso. El director de La Picota, el mayor (r) Horacio Bustamante, reconoció que hubo un error humano la fuga. Explicó que, aunque existen cámaras de seguridad y sistemas de cotejo de huellas dactilares para verificar la identidad de quienes salen de la cárcel, el funcionario encargado de la reseña falló en su labor. El perito, cuya tarea es asegurar que la huella de quien sale corresponda a la del visitante que entró, no detectó la suplantación, lo que permitió que Nieves Mosquera cruzara los filtros de seguridad y saliera. Lea aquí: “Pipe Tuluá” gana parcialmente tutela y ordenan su regreso a La Picota; ¿por qué? Tras este hecho que deja en evidencia una vulnerabilidad en la seguridad carcelaria, el ministro (e) Idárraga le solicitó a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, UIAF, rastrear los movimientos de dinero de dragoneantes y administrativos del Inpec para descartar que hayan recibido pagos irregulares a cambio de permitir la salida del delincuente. “Esperamos con ello descartar cualquier tipo de posibilidad de reporte de operación sospechosa que pudiera estar vinculado a esto pero que, de confirmarse, sea trasladado de inmediato a la Fiscalía para contribuir en la investigación”, aseguró Idárraga en un video publicado en su cuenta de X.

La Policía desplegó un operativo para recapturar a Nieves Mosquera, quien según el director de La Picota, empleó una modalidad de fuga que no se registraba en los libros del Inpec desde hacía más de 20 años. Siga leyendo: A John Poulos, el asesino de Valentina Trespalacios, lo trasladaron a la cárcel La Tramacúa y ya no se lo aguantan: es “insoportable” El ministro (e) insistió en que no quieren que este tipo de situaciones se “naturalicen” en el sistema penitenciario colombiano. Pedro David Nieves Mosquera, el preso prófugo tiene un extenso historial judicial. En 2023, la Fiscalía reportó un episodio insólito: el hombre había recuperado su libertad tras pasar ocho años en la cárcel La Modelo, pero fue capturado nuevamente minutos después de salir, debido a procesos pendientes.