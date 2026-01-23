“Venga a trabajar conmigo”: así, el ministro de Igualdad pidió perdón al sargento que ofendió en 2012

Lo que durante años fue una de las escenas más incómodas del conflicto entre la Fuerza Pública y comunidades indígenas terminó convertido en un gesto inesperado de reconciliación. El hoy ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta, y el exsargento del Ejército Rodrígo García Maya, sostuvieron una conversación marcada por disculpas, reconocimiento mutuo y una propuesta que pocos habrían imaginado, trabajar juntos. El ministro Acosta ofreció disculpas por su comportamiento de entonces y extendió una invitación directa al exuniformado para que haga parte de su esquema de seguridad. “Yo le invito a que nos veamos, a que vaya al ministerio. Allá miramos, ayudamos, conversamos y me gustaría que me cuidara, que me acompañara ahí en la seguridad”, afirmó en diálogo con Blu Radio.

En su intervención, Acosta aplaudió el actuar del entonces sargento en medio de la tensión. “Es un soldado de la patria que ha defendido el territorio y la vida. Él es un militar digno porque no nos disparó. Es un verdadero militar de nuestra patria”, dijo. Pero lo que más llama la atención es la respuesta de García Maya. Un verdadero gesto de nobleza y de reconciliación. El exsargento aseguró que nunca guardó resentimiento por lo ocurrido y que con el paso del tiempo entendió que ambos estaban atrapados en una dinámica más amplia del conflicto armado. “Nunca, nunca guardé rencor en mi corazón, porque yo sé que tanto él como yo fuimos víctimas de un estructurador que fue el que generó esa acción. Las personas por sí solas no cometemos delitos; siempre hay algo más arriba que origina todo”, expresó.