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Denuncian millonarios gastos en “nómina paralela” de Cancillería en plena crisis de pasaportes

A pesar de la crisis en la expedición de pasaportes, la Cancillería colombiana ha destinado más de 100.000 millones de pesos a la contratación de personal externo y servicios operativos en los últimos meses.

  • La información se da a conocer en medio de los problemas para la expedición de pasaportes. Foto: Colprensa/ Cancillería.
    La información se da a conocer en medio de los problemas para la expedición de pasaportes. Foto: Colprensa/ Cancillería.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Mientras hay una crisis por los constantes bloqueos en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) al intentar renovar pasaportes o apostillar documentos, la realidad contractual de la Cancillería revela un gasto masivo en personal externo.

Según datos revelados por Caracol Radio, entre agosto de 2025 y abril de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio firmaron 464 contratos por un valor de 101.400 millones de pesos en gastos de operación, personal y servicios.

Esta cifra, que excluye la producción de pasaportes, muestra una entidad que, lejos de carecer de recursos, ha destinado presupuestos millonarios a una estructura de contratistas que hasta el momento no ha podido estabilizar la entrega de los documentos.

Ante las persistentes fallas tecnológicas, la entidad ha sostenido que la causa principal son ataques informáticos externos, una explicación que traslada la responsabilidad hacia terceros.

Sin embargo, los datos del Secop revelan que el Fondo Rotatorio contrató a un equipo especializado en ciberseguridad, con ocho contratos que suman 533 millones de pesos destinados precisamente a mitigar vulnerabilidades y detectar incidentes.

Al sumar estos recursos con el soporte técnico y desarrollo de aplicaciones, el rubro tecnológico alcanza los 5.773 millones de pesos repartidos en 75 personas y empresas contratadas para proteger la infraestructura de la entidad.

¿Y lo más costoso?

En el informe de Caracol Radio, también se muestra que la entidad destinó 10.340 millones de pesos para contratar a 91 abogados bajo conceptos de asesoría legal y representación judicial, convirtiéndose en el grupo de servicios profesionales con mayor inversión.

Los contratos, aunque justificados individualmente, sugieren la creación de un bufete jurídico paralelo al servicio de la Cancillería.

A este panorama se suma una maquinaria de comunicaciones compuesta por 28 contratos que suman 2.859 millones de pesos, enfocados en manejar la imagen institucional y redactar contenidos para redes sociales.

Mientras la entidad carece de respuestas claras para los usuarios afectados por el Sitac, cuenta con un amplio equipo para difundir la gestión ministerial.

Finalmente, la millonaria inversión de 101.400 millones de pesos en esta red de contratistas evidencia que el problema de la Cancillería no es presupuestal, sino de resultados.

Cada contrato cuenta con estudios previos y justificaciones técnicas, pero la operatividad del sistema sigue en deuda con la ciudadanía.

Lea también: Exclusivo | Petro mintió: los pasaportes nuevos no se imprimen en Colombia sino en Portugal

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