Los 34 militares secuestrados en Guaviare están siendo asediados por drones terroristas

Los uniformados tuvieron que advertirle a la muchedumbre que los dejaran ocultarse en unos árboles, porque si caían las granadas también corría peligro la gente.

  • Los disidentes de las Farc usan drones comerciales cargados con granadas de mortero, para atacar a las tropas desde el aire. FOTO ILUSTRATIVA: CORTESÍA EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Actualidad

hace 14 horas
bookmark

Los 34 militares secuestrados por una muchedumbre en la zona rural del municipio de El Retorno, en Guaviare, están siendo asediados por drones terroristas.

Así lo confirmaron a EL COLOMBIANO fuentes militares, acerca de lo que está ocurriendo hace dos días en la vereda Nueva York del citado poblado.

Recordemos que un grupo de unas 600 personas tiene rodeados a un suboficial, dos suboficiales y 31 soldados profesionales, pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares (CCOES).

En la tarde del pasado domingo, los uniformados asaltaron un campamento del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc en la citada vereda, matando a 10 presuntos disidentes, incluyendo al cabecilla Willinton Vanegas Leyva (“Dúmar”).

Debido a la lejanía del sitio y las condiciones climáticas, la extracción de las tropas y de los cuerpos se tardó más de 24 horas, por lo que las disidencias tuvieron tiempo de organizar un contragolpe.

Según las autoridades, Jhon Wilmer Ulcué Trochez, alias “Jimmy Parra” o “Jimmy Martínez”, supuesto cabecilla del frente 44 del EMC, instigó a la comunidad de la vereda para que ejecutaran una asonada contra los uniformados, en la tarde del lunes.

La tropa fue rodeada y secuestrada a la intemperie, en medio de arengas e improperios. Unos individuos de la multitud les reclamaron los cadáveres de los supuestos disidentes muertos en el campamento, alegando que algunos de ellos eran campesinos.

Un teniente fue separado del escuadrón y llevado a una casa, donde lo sometieron a un interrogatorio. Querían los cuerpos, pero este les informó que ya habían sido trasladados a una morgue en San José del Guaviare, la capital del departamento.

En esas circunstancias, los secuestrados observaron que varios drones cargados con explosivos empezaron a surcar el cielo, amenazando sus vidas, ya que estaban indefensos y al descubierto.

“El martes hubo una amenaza de drones sobre los soldados secuestrados, quienes estaban en una zona a cielo abierto. La gente les impedía moverse de ahí, pero los soldados les advirtieron que ellos también correrían peligro si los drones soltaban las granadas, entonces la gente los dejó moverse hacia unos árboles, para ponerse a resguardo”, relató una fuente de las FF.MM.

Los uniformados ya completaron dos días en poder de la turba. Diferentes agencias de Derechos Humanos, como la Defensoría del Pueblo, tratan de negociar la liberación con los secuestradores. Los altos mandos de las FF.MM. también llegaron a la región en la mañana de este miércoles, para ponerse al frente de la situación.

