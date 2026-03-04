Tras control de Tigo sobre Movistar, empleados estarían recibiendo oferta para retirarse voluntariamente de la empresa

Empleados de Movistar (Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC) aseguran que la compañía les ofreció un Plan de Retiro Voluntario (PRV). La apertura de dicha estrategia se anunció por medio de un comunicado que la empresa compartió con sus trabajadores por los canales de comunicación oficiales.
En el documento se lee que ese plan de retiro se hace como “parte de un proceso de adaptación organizacional orientado a responder a las necesidades actuales del negocio y a los desafíos futuros”.
Hay que recordar que el pasado 3 de febrero se conoció que Tigo asumió el control total de las operaciones de Telefónica (Movistar) en Colombia.
La propia multinacional Millicom International Cellular SA (accionista mayoritario de Tigo), con sede en Luxemburgo, sostuvo que concluyó exitosamente la oferta pública de adquisición (OPA) por la participación controladora de Telefónica.