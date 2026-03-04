x

Tomás Ángel prometió “muchos goles” en su presentación con el América

El atacante regresa al fútbol colombiano con la ilusión de sumar minutos, recuperar su mejor nivel y pelear por títulos con el conjunto escarlata.

  • Tomás Ángel ya entrena con el América. FOTO AMÉRICA DE CALI
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

“Hola, soy Tomás Ángel y estoy feliz de llegar a América de Cali. De mí esperen pasión, entrega y muchos goles”. Con ese mensaje se presentó oficialmente Tomás Ángel como nuevo jugador de América de Cali, iniciando una etapa marcada por la ilusión y el deseo de recuperar su mejor versión.

El delantero aseguró que su regreso al fútbol colombiano está cargado de gratitud y motivación. “Lo primero que siento es gratitud con el cuerpo técnico y los directivos por abrirme la puerta para volver a Colombia. Y obviamente es un plus poder vestir la camisa de un equipo grande. Es alegría y muchas ganas de arrancar”, afirmó.

Una decisión pensando en crecer

Ángel explicó que su salida del exterior respondió a una necesidad clara: sumar minutos y continuidad. “Estaba buscando un lugar donde pudiera tener más minutos, jugar más partidos que el año pasado. Preferí salir de un lugar de comodidad en el que estaba para venir a jugar. Es un reto grande y eso era lo que estaba buscando”, señaló.

En esa determinación fue clave la conversación con el entrenador David González. Según el atacante, el diálogo con el técnico lo convenció de que América era el lugar ideal para relanzar su carrera.

“La llamada con David me convenció mucho. Me explicó su sistema de juego, cómo me veía y que ya me había seguido cuando estaba en Colombia. Es un estilo que me favorece, donde se busca jugar buen fútbol. Esa confianza fue clave para tomar la decisión”, reveló.

Compromiso total con la hinchada

Sobre su actualidad deportiva, Ángel fue claro en sus metas: “Vengo a sumar al equipo y a encontrar otra vez mi nivel. Tengo muchas expectativas de lo que pueda venir de hoy en adelante”.

El delantero se describió como un futbolista participativo y comprometido: “Soy un jugador al que le gusta tener mucho contacto con la pelota, que entrega siempre todo por el equipo, resiliente y con determinación para romperla donde esté”.

Finalmente, dejó un mensaje directo para la afición escarlata: “Voy a entregar hasta la última gota de sudor. Para mí es un reto grande vestir la camisa de un grande y lo voy a hacer con el mayor respeto y profesionalismo. Espero que esta sea una historia bonita, con muchos goles y, sobre todo, con títulos, que es lo más importante para el club”.

Con presentación oficial y primera práctica cumplida, Tomás Ángel comienza su camino en América con la misión de reforzar el ataque y responder a la expectativa que genera su fichaje en una temporada exigente para el conjunto rojo.

