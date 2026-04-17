Miles de firmas en Change.org piden que Daniel Quintero no quede como Superintendente de Salud

A la petición se sumaron voces como Gustavo Campillo , presidente de la Fundación Rasa y vocero de Pacientes Colombia; la Federación Colombiana de Enfermedades Raras ; Francisco J. Unda Lara , gerente de la ANDI Seccional Norte de Santander y el exalcalde de Medellín Alonso Salazar , entre otros.

La iniciativa fue liderada por el médico colombiano Andrés Ignacio Vecino Ortiz , investigador de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health , quien argumenta que el país requiere un perfil con experiencia técnica y trayectoria en el sistema de salud .

A través de una petición publicada en Change.org , un grupo de ciudadanos, entre los que se cuentan académicos, líderes sociales y organizaciones del sector salud, le solicitó al presidente Gustavo Petro reconsiderar el eventual nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente Nacional de Salud .

En la carta dirigida al presidente Gustavo Petro, los firmantes expresan su preocupación por la posibilidad de que Quintero asuma el cargo, señalando, en primer lugar, su situación judicial. Ya que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, está imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, proceso en el que la Fiscalía y un juez encontraron mérito para acusarlo. A juicio de los firmantes, esto podría interferir con el ejercicio de un cargo que exige dedicación plena.

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Asimismo, cuestionan su falta de experiencia en el sector salud. Aunque reconocen su trayectoria como ingeniero y en el ámbito empresarial, sostienen que no cuenta con un historial en la gestión, regulación o control del sistema sanitario, lo que implicaría, según la carta, un proceso de aprendizaje en un momento crítico para el país.

Finalmente, también hacen referencia a su paso por la Alcaldía de Medellín, señalando que su administración estuvo rodeada de cuestionamientos judiciales y dificultades en el sector salud, como la crisis del Hospital General de Medellín y los problemas financieros de Savia Salud. “Colombia merece un Superintendente de Salud con integridad, conocimiento técnico y capacidad para responder a las urgentes necesidades del sistema”, concluye la comunicación, en la que los firmantes piden al presidente Petro reconsiderar su decisión.

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Esta petición creada el 16 de abril, titulada “Nombrar a un Superintendente de Salud digno para Colombia” a hoy, está cerca de las 5,000 firmas, además de una segunda petición liderada por Viviana Sabogal, nombrada en change.org “No al nombramiento de Daniel Quintero como Superintendente de Salud” que a la hora de redacción de este artículo reúne más de 15.000 firmas, donde también se expresa el rechazo al nombramiento, reiterando preocupaciones similares frente a la idoneidad del exalcalde.