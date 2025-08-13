Sin pruebas, Petro denuncia que Álvaro Leyva habría instigado el asesinato de Miguel Uribe Turbay

La denuncia penal que el presidente Gustavo Petro radicó contra su excanciller Álvaro Leyva incluye un apartado explosivo: la presunta instigación al asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.
En el documento, radicado ante la Fiscalía, Petro, a través de su abogado, sostiene que la “secuencia de hechos” posteriores a una carta de Leyva, en la que este insinuaba la posibilidad de una tragedia, refuerza la hipótesis. Semanas después de esa comunicación, Uribe Turbay, opositor mencionado en audios del caso, fue víctima de un atentado atribuido a la Segunda Marquetalia.