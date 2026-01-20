Miguel Uribe Londoño podría ser el candidato presidencial del Partido Demócrata Colombiano

El panorama electoral colombiano para el periodo presidencial de 2026-2030 tendría el regreso de un contendiente con la posible confirmación de la candidatura de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado el pasado mes de junio de 2025.
Con esta nueva oportunidad, el dirigente político buscará la Casa de Nariño respaldado por el Partido Demócrata Colombiano (PDC), una organización de origen afrodescendiente y ligada a los valores de las comunidades palenqueras. Esto tras su paso como precandidato del Centro Democrático.
Según informó Semana, el anuncio formal de esta aspiración se realizará antes de que concluya el mes de enero en un lugar de especial importancia para el candidato, por lo que estarían ultimando detalles para finiquitar esta acción.