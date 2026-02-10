Miguel Uribe Londoño relanzó su campaña con ataque “al jefe del Centro Democrático”

Luego de ser sacado del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño confirmó este martes que retoma su campaña y que buscará llegar a primera vuelta con el aval del Partido Demócrata Colombiano, PDC.
En el relanzamiento, Uribe Londoño apuntó contra la colectividad que dirige el expresidente Álvaro Uribe y dijo que las ideas de su hijo, el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado el año pasado, han sido “silenciadas” en más de una ocasión.
“La voz y las propuestas de Miguel han sido silenciadas dos veces: la primera con su asesinato brutal; la segunda cuando el jefe del Centro Democrático dio la orden de que me sacaran de la precandidatura sin haber renunciado al proceso”, afirmó.