Miguel Uribe Londoño arremete contra Paloma Valencia y Álvaro Uribe por legado de su hijo: “Están pisoteando la familia”

El ambiente cada vez se caldea más en las filas de la derecha. A solo 20 días de las elecciones presidenciales, el candidato Miguel Uribe Londoño, el padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, lanzó duras acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la aspirante Paloma Valencia, señalándolos de manipular el legado de su hijo con fines electorales. Durante sus declaraciones, Uribe Londoño aseguró que la decisión de apoyar una candidatura —tras el respaldo que mostró su nuera, María Claudia Tarazona, por la campaña de Valencia— debe respetarse y cuestionó los señalamientos hechos en su contra. “La decisión de una persona de votar por una candidatura es libre”, afirmó. No obstante, al tiempo, criticó a la candidata del Centro Democrático de haber afectado la imagen de su hijo y la suya propia.

Además, dijo que “lo que ha pasado es que Paloma insultó a Miguel, diciéndole que tenía un comportamiento mafioso, ensuciando su reputación”. También dijo que el expresidente Uribe habría intentado “dañar” su nombre. “Por su parte, Álvaro Uribe también ha tratado de dañar mi reputación, y he manifestado el gran daño que todo esto me ha causado”, señaló Uribe Londoño.

El candidato sostuvo además que ambos dirigentes políticos estarían utilizando el legado de su hijo con fines políticos. “Paloma y Uribe están pisoteando la familia con el fin de aprovecharse del legado de Miguel, lo cual está muy mal hecho”, manifestó. Es más, uno de los momentos más sensibles de su intervención ocurrió cuando habló sobre el impacto emocional que, según él, sufrió su hijo por parte de la candidata uribista. “Miguel, mi hijo, murió atormentado por todo lo que Paloma hizo en su contra”, aseguró. Frente al panorama político actual, volvió a reafirmar su candidatura que, según indicó, representa las ideas defendidas por su hijo. “Hoy más que nunca reafirmo mi compromiso con la candidatura que eleva las banderas de Miguel y que inspiraron este proyecto político”, señaló. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

¿A qué se deben sus declaraciones?