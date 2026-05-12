Miguel Uribe Londoño arremete contra Paloma Valencia y Álvaro Uribe por legado de su hijo: “Están pisoteando la familia”

El ambiente cada vez se caldea más en las filas de la derecha. A solo 20 días de las elecciones presidenciales, el candidato Miguel Uribe Londoño, el padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, lanzó duras acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la aspirante Paloma Valencia, señalándolos de manipular el legado de su hijo con fines electorales.
Durante sus declaraciones, Uribe Londoño aseguró que la decisión de apoyar una candidatura —tras el respaldo que mostró su nuera, María Claudia Tarazona, por la campaña de Valencia— debe respetarse y cuestionó los señalamientos hechos en su contra.
“La decisión de una persona de votar por una candidatura es libre”, afirmó. No obstante, al tiempo, criticó a la candidata del Centro Democrático de haber afectado la imagen de su hijo y la suya propia.