“El aprecio de la salsa es a otro nivel en Colombia”: vuelve Edgar Joel, la voz de Hasta el sol de hoy

Edgar Joel es un ícono de la salsa romántica. Basta solo con escribir aquí un segmento de una de sus canciones para que seguro usted la siga cantando: Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver

Hasta el sol de hoy yo no sé mañana

Y qué puedo hacer

Se secó mi alma

Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver

Hasta el sol de hoy yo no sé mañana

Y qué puedo hacer

Esperar por ella sin perder la calma Puede leer: Prolírica, más de 30 años apostando por la ópera en Medellín Edgar Joel, norteamericano de nacimiento, de familia boricua, es un reconocido cantante, pero además trombonista y director de orquesta. A éxitos como ese: Hasta el sol de hoy, se suman canciones como Hechizo de Luna, Me atrapa la noche, A fuego lento o Si tuviera tus ojos. El salsero, de paso por Colombia, conversó con EL COLOMBIANO sobre sus nuevos proyectos, Que Vuelvas, “un tema cargado de sentimiento, arreglos magistrales y la esencia clásica que ha marcado su exitosa trayectoria”, cuenta la reseña.

Que Vuelvas cuenta con los arreglos del reconocido productor Ramón Sánchez, la letra de Edgar Barreras y Nathan Galante, y la producción general de Edgar Joel junto a Sebastián Velásquez. “Yo vento mucho a Colombia, ando en estos tiempos promoviendo lo más reciente de mis labores que lleva por título Que vuelvas, es una balada que fue un éxito con el grupo Frontera, una composición de de Edgar Barrera, arreglo de Ramón Sánchez de Puerto Rico; me he mantenido haciendo arreglo con él porque eh yo creo que forma parte de de de de todos los éxitos míos, inclusive como Hasta el Sol Leó y Hechizo de Luna y trato de mantener la misma línea, el estilo, la sensualidad, los compositores y obviamente los arreglistas”, le contó a EL COLOMBIANO. Le puede interesar: Cordillera 2026: el festival de música latina anuncia boletería y fechas para este año Nuestro país es su segunda casa, lo dice sin dudas. “Es un mercado distinto y el aprecio es otro nivel para la salsa. El aprecio en Colombia me recuerda a mí cuando yo era chamaquito que fui la primera vez a ver la Fannia All Star. Para mí eso fue lo más grande, eso fue un wow. Entonces, cuando vengo a estos países, especialmente Colombia, pues noto ese aprecio y me trae ese recuerdo, viviendo eso”. Joel todavía se sorprende cuando –después de 30 años– la gente le sigue pidiendo canciones como Hasta el sol de hoy. “Me viene a la mente cuando grabé la canción, toda la promoción, esos sacrificios. Es algo impresionante. Mis canciones hoy suenan frescas, como si la hubiera grabado ayer, y a veces tengo que cantar las canciones dos veces”.