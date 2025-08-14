El conmovedor adiós final que le dio Colombia a Miguel Uribe Turbay

"No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia , no tenemos duda de quién la promueve, no tenemos duda de quién la permite.Tenemos que plantar cara a esto y decir no más, no más, no más".
Esas fueron las palabras de Miguel Uribe Londoño en la Catedral Primada diciéndole adiós a su hijo. En toda Bogotá llovía pero durante la misa, que fue compartida en una pantalla gigante en la Plaza de Bolívar, la lluvia paró. El coro de la Orquesta Filarmónica de Bogotá que tocó Gloria de Vivaldi lo hizo más conmovedor.
Un déjà vu de la violencia, dijo el periodista Juan Manuel Ruiz en la radio. La Guarda Presidencial llevó el féretro cubierto completamente con la bandera de Colombia con el paso solemne y duro de los militares cuando hacen honores a sus muertos.