Detienen en el aeropuerto de Rionegro a irlandés que era requerido con circular roja por intento de homicidio

Un ciudadano irlandés de 49 años fue interceptado por Migración Colombia en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, tras detectarse que registraba una circular roja de Interpol por los delitos de intento de homicidio y porte ilegal de armas. El procedimiento se realizó durante los controles migratorios de rutina que adelanta la autoridad en los puntos de ingreso al país.

Según informó la entidad, la alerta fue dada al momento de una verificación de antecedentes internacionales, lo que permitió la activación inmediata de los protocolos de coordinación interinstitucional. El extranjero fue dejado a disposición de Interpol, a través de la DIJIN de la Policía Nacional, para continuar con el proceso correspondiente ante las autoridades competentes.

Desde Migración Colombia señalaron que este caso se enmarca en el refuerzo de los controles migratorios durante la temporada de fin de año, periodo en el que aumenta el flujo de pasajeros. La entidad reiteró que mantiene vigilancia permanente en aeropuertos y puestos fronterizos del país, especialmente en la terminal aérea de Rionegro, donde hasta noviembre de 2025 habían sido devueltos más de 50 extranjeros por antecedentes delictivos.

