Detienen en el aeropuerto de Rionegro a irlandés que era requerido con circular roja por intento de homicidio

En 2025, más de 50 extranjeros fueron inadmitidos cuando intentaban ingresar a Medellín. Aquí los detalles.

  El hombre de 49 años era requerido también por porte ilegal de armas. FOTO: Cortesía Migración Colombia
    El hombre de 49 años era requerido también por porte ilegal de armas. FOTO: Cortesía Migración Colombia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

01 de enero de 2026
bookmark

Un ciudadano irlandés de 49 años fue interceptado por Migración Colombia en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, tras detectarse que registraba una circular roja de Interpol por los delitos de intento de homicidio y porte ilegal de armas. El procedimiento se realizó durante los controles migratorios de rutina que adelanta la autoridad en los puntos de ingreso al país.

Según informó la entidad, la alerta fue dada al momento de una verificación de antecedentes internacionales, lo que permitió la activación inmediata de los protocolos de coordinación interinstitucional. El extranjero fue dejado a disposición de Interpol, a través de la DIJIN de la Policía Nacional, para continuar con el proceso correspondiente ante las autoridades competentes.

Desde Migración Colombia señalaron que este caso se enmarca en el refuerzo de los controles migratorios durante la temporada de fin de año, periodo en el que aumenta el flujo de pasajeros. La entidad reiteró que mantiene vigilancia permanente en aeropuertos y puestos fronterizos del país, especialmente en la terminal aérea de Rionegro, donde hasta noviembre de 2025 habían sido devueltos más de 50 extranjeros por antecedentes delictivos.

“50 inadmitidos en lo que va del 2025 en Antioquía y ya son más de 2.600 extranjeros de diferentes nacionalidades a los que Migración Colombia les negó el ingreso”, explicó Gloria Arriero, Directora Migración Colombia.

De los 55 extranjeros devueltos en 2025, la mayoría estaba en los registros de agresores sexuales y pedófilos, según reportes de la herramienta Ángel Watch. Por nacionalidad, 48 son estadounidenses, dos nigerianos, un británico, un venezolano, un salvadoreño, un dominicano, un mexicano y un canadiense.

