¡Atención! Rescatan a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, secuestrado en el Cauca

Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, quien había sido secuestrado el 18 de noviembre por un grupo armado ilegal en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, fue rescatado por las autoridades este martes. En contexto: Autoridades investigan presunto secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su mánager en la Vía Panamericana: esto se sabe El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la noticia a los medios de comunicación y, al mismo tiempo, llamó al cantante para informarle sobre la situación de su hijo y de su mánager, Nicolás Pantoja, quienes estuvieron 14 días en cautiverio. “Una ejecución impecable de los héroes de la Patria y de policías valientes. Yo le dije que primaba la vida de su hijo y la del mánager. Y no nos doblegamos ante estos criminales. (...) Lo más importante es saber que su hijo, Miguel, está vivo y pronto podrá abrazarlo. Dios lo bendiga”, se escucha en la llamada entre el ministro y el cantante.

El rescate de los dos jóvenes se produjo en la vereda Chorritos, zona rural del municipio de La Sierra, Cauca. Hasta el lugar llegaron unidades del Gaula de la Policía Nacional, quienes tras varios días de infiltración en la zona ubicaron el sitio en donde los criminales los mantenían cautivos “y en unos condiciones deplorables contra la dignidad humana”, indicaron desde el Ministerio de Defensa.

¿Cómo ocurrió el secuestro de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja?

El secuestro ocurrió el 18 de noviembre alrededor de las 8:45 p.m. cuando Ayala y Pantoja transitaban por un tramo entre Popayán y el aeropuerto de Palmira, en el Valle del Cauca, en el sector conocido como “El Túnel”, jurisdicción del municipio de Cajibío. Durante ese trayecto, el vehículo particular fue interceptado por dos automóviles y una motocicleta, poco después de que Miguel realizara una presentación en Huisito, Cauca.

Posteriormente, los hombres armados irrumpieron sobre las víctimas y las obligaron a desviarse hacia una zona rural conocida por la presencia de grupos armados ilegales. El conductor habría sido abandonado en el lugar del rapto.

Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, su mánager, en el momento de su rescate. FOTO: Cortesía Ministerio de Defensa

A partir de ese momento, las súplicas de Giovanny Ayala fueron constantes, pues pedía a través de sus redes sociales que le entregaran a su hijo con vida. También publicó un conmovedor video en el que se le observa visiblemente afectado y con los ojos llorosos. “Ellos (Miguel y el mánager) no están en esta guerra. Solo son muchachos que llevan alegría a los municipios, cuyo orden público está afectado por la violencia. Se metieron en un territorio donde, por ingenuidad, caen en manos de estas personas”, afirmó.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento por parte de la familia del joven artista, aunque se espera conocer más detalles sobre la operación militar.

