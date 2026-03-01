Alucinaciones de la IA Grok y verificación periodística desatan polémica sobre bombardeo de una escuela en Irán

Este fin de semana varios simpatizantes de Israel y Estados Unidos acusaron a los medios de comunicación de difundir información falsa tras una supuesta verificación de la IA Grok, de la red social X, sobre los bombardeos que dejaron una escuela en ruinas en Irán. Finalmente los chequeos de los periodistas internacionales confirmaron que los hechos eran reales. Así es, la verificación de medios de comunicación reveló errores en respuestas del asistente de inteligencia artificial Grok, vinculado a la red social X y que se ha convertido en un asistente de verificación de información para los usuarios. Según información de Efe, la herramienta catalogó como falsas las imágenes que mostraban el bombardeo de una escuela y afirmó que en realidad correspondían a un ataque ocurrido en Kabul en 2021.

A partir de esa respuesta, numerosos usuarios en redes sociales acusaron a Efe y a otros medios como RTVE, Antena 3 y El País de difundir fotografías antiguas como si fueran actuales. La noticia también fue publicada este fin de semana por EL COLOMBIANO, tras confirmarse su legitimidad en medios internacionales. Efe aclaró que “no es cierto que las imágenes de un edificio en ruinas tras un bombardeo fueran grabadas en Kabul (Afganistán) en 2021”, como afirmaban algunos usuarios citando a Grok. Para chequearlo adelantó operaciones de geolocalización con herramientas como Google Maps. Según la agencia, el material gráfico corresponde al ataque contra una escuela en Minab, al sur de Irán, ocurrido el 28 de febrero.

Instituciones internacionales también confirman el bombardeo a la escuela

De acuerdo con información divulgada por la ONU, un ataque contra una escuela primaria para niñas en Minab dejó más de 100 personas muertas, entre ellas numerosas alumnas. Las imágenes difundidas por medios internacionales documentan las consecuencias de ese bombardeo. Entérese: Ataque a escuela en Irán deja 153 muertos, entre ellos decenas de niñas, según autoridades Efe precisó que realizó una geolocalización del material gráfico y constató que las imágenes sí corresponden al ataque en Irán, producido tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel, y no a un atentado yihadista en Kabul en 2021.

¿Por qué intervino la Unesco?

La Unesco expresó profunda alarma por el impacto de la actual escalada militar en Oriente Medio sobre las instituciones educativas, estudiantes y docentes. El organismo recordó que el asesinato de alumnas en un espacio dedicado al aprendizaje constituye una grave violación del derecho internacional humanitario.