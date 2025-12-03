Miguel Ayala contó cómo fueron sus días en cautiverio: “No podíamos dormir con miedo a que nos hicieran algo”

Catorce días con sus noches pasaron Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja bajo una rudimentaria carpa que hacía las veces de refugio para protegerse de las inclemencias del clima en medio de la nada.
Allí pasaron algunos días sin dormir, encadenados de manos y pies y otros agobiados por la presión psicológica de sus captores, pero pese a la adversidad, los dos jóvenes trataron de mantenerse esperanzados de que iban a salir de allí, no sabían cuándo, pero lo harían.
“Nunca perdimos la esperanza, siempre confiamos en Dios”, dijo el joven Ayala este martes, 2 de diciembre en la tarde, horas después de que el Gaula de la Policía, con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Aviación Policial y la Fuerza Aeroespacial Colombiana los rescataran en la vereda Chorritos, zona rural del municipio de La Sierra, Cauca, tras varios días de infiltración en la zona.