Barbie lanza su “Dream Team” por el Día de la Mujer: 8 pioneras globales y una latina en la lista

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la compañía Mattel anunció una celebración global encabezada por la marca Barbie, que este año presenta por primera vez el Barbie Dream Team, una iniciativa que rinde homenaje a ocho mujeres de diferentes países que han marcado hitos en sus respectivas industrias.
Como parte del anuncio, cada una de estas figuras contará con una muñeca única creada a su semejanza, reconociendo sus logros y su impacto como referentes para nuevas generaciones. La selección incluye a personalidades del deporte, la ciencia, la música y la exploración.
“Desde 1959, Barbie ha destacado a más de 100 mujeres que han impulsado cambios significativos”, señaló Nathan Baynard, vicepresidente de Barbie en Mattel. “Al honrar sus logros, esperamos que las niñas de todo el mundo persigan sus pasiones con audacia”.
Entre las homenajeadas se encuentra la leyenda del tenis Serena Williams, ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam y una de las figuras más influyentes del deporte mundial.