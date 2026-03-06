Barbie lanza su “Dream Team” por el Día de la Mujer: 8 pioneras globales y una latina en la lista

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la compañía Mattel anunció una celebración global encabezada por la marca Barbie, que este año presenta por primera vez el Barbie Dream Team, una iniciativa que rinde homenaje a ocho mujeres de diferentes países que han marcado hitos en sus respectivas industrias. Como parte del anuncio, cada una de estas figuras contará con una muñeca única creada a su semejanza, reconociendo sus logros y su impacto como referentes para nuevas generaciones. La selección incluye a personalidades del deporte, la ciencia, la música y la exploración. “Desde 1959, Barbie ha destacado a más de 100 mujeres que han impulsado cambios significativos”, señaló Nathan Baynard, vicepresidente de Barbie en Mattel. “Al honrar sus logros, esperamos que las niñas de todo el mundo persigan sus pasiones con audacia”. Entre las homenajeadas se encuentra la leyenda del tenis Serena Williams, ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam y una de las figuras más influyentes del deporte mundial.

Serena Williams, dueña de 23 títulos de Grand Slam. Foto: AFP

También, la astronauta e investigadora Kellie Gerardi, reconocida por su trabajo como astronauta de investigación y especialista en misiones científicas en vuelos espaciales comerciales; la piloto mexicana Regina Sirvent Alvarado, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar en Trucks México Series y en subir al podio en NASCAR México Challenge, además de competir en Estados Unidos como la primera mujer hispana en la categoría ARCA; la futbolista inglesa Chloe Kelly, una de las figuras del fútbol femenino moderno y recordada por anotar el gol decisivo que le dio a Inglaterra el título de la Eurocopa Femenina 2022.

Le puede interesar: La Barbie diabética llega al mercado para fomentar la inclusión Además, la cantante alemana Helene Fischer, considerada una de las artistas pop más exitosas e influyentes de Alemania; la alpinista polaca Zoja Skubis, quien se convirtió en la mujer polaca más joven en alcanzar las cumbres del Manaslu y el Monte Everest; la surfista australiana Stephanie Gilmore, ocho veces campeona mundial de la World Surf League, un récord en el surf femenino; y la jugadora de críquet india Smriti Mandhana, la primera mujer de India en anotar un siglo en los tres formatos internacionales del críquet: Test, ODI y T20. “Barbie siempre ha defendido la idea de que las niñas pueden ser lo que quieran. Desde astronautas hasta directoras ejecutivas, la marca ha derribado barreras e inspirado a generaciones a imaginar sin límites”, afirmó Baynard.

Barbie celebra el 8M con 8 pioneras y presencia latina. Foto: redes sociales @mattel/@barbie

Regina Sirvent, orgullo latino entre las pioneras del Dream Team de Barbie

Una de las figuras destacadas del Dream Team es la piloto mexicana Regina Sirvent Alvarado, quien ha abierto camino para las mujeres dentro del automovilismo. Sirvent fue la primera mujer en ganar en Trucks México Series y también la primera en subir al podio en NASCAR México Challenge. Además, compitió en Estados Unidos, donde se convirtió en la primera mujer hispana en correr en la categoría ARCA, un paso clave hacia las principales divisiones de NASCAR.

A través de sus redes sociales, la piloto celebró el reconocimiento señalando que el homenaje representa algo más que un logro personal. “Es un honor enorme que Barbie me haya elegido para ser su Barbie Role Model, que es un homenaje a historias reales que pueden inspirar a otras niñas. No es una historia perfecta: es una historia de caídas y victorias, de sacrificios y trabajo duro”, expresó Sirvent.

La piloto también destacó el impacto que puede tener la representación: “Nunca imaginé tener una Barbie inspirada en mí, y mucho menos imaginar que al verla, una niña pueda sentir que también hay espacio para ella en las pistas”.

Barbie celebra el Día Internacional de la Mujer con un mes de actividades

La iniciativa forma parte de una celebración durante todo el mes que incluirá Barbie Dream Days, una campaña global con promociones especiales en muñecas y accesorios. En Estados Unidos, las ofertas estarán disponibles del 8 al 15 de marzo en tiendas como Walmart, Amazon y Target. Además, la marca anunció el lanzamiento del Barbie Dream Fest, el primer festival para fans dedicado completamente al universo Barbie. El evento se realizará del 27 al 29 de marzo en Fort Lauderdale, en el estado de Florida, y contará con conferencias, experiencias inmersivas y charlas de mujeres líderes, entre ellas Serena Williams.