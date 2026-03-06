Nuevo presidente de Adidas es el hombre más rico de Egipto y dueño de un club de la Premier League, ¿de quién se trata?

La compañía alemana de artículos deportivos Adidas tendrá un cambio importante en su liderazgo. El empresario egipcio Nassef Sawiris asumirá la presidencia del consejo de supervisión tras la próxima junta de accionistas que se realizará en mayo, consolidando así su influencia dentro de la multinacional. Sawiris, considerado uno de los hombres más ricos de Egipto, forma parte del consejo de supervisión de la empresa desde 2016 y es uno de sus mayores accionistas. Su llegada a la presidencia se da después de varios años de participación activa en la estrategia corporativa de la marca. El multimillonario reemplazará a Thomas Rabe, quien ocupaba el cargo desde 2020, cuando la pandemia de covid-19 obligó a las compañías del sector a replantear sus operaciones. Aunque Rabe lideró la recuperación del negocio en los años posteriores a la crisis sanitaria, su continuidad fue cuestionada luego de que en 2025 obtuviera solo el 64% de apoyo de los accionistas durante su reelección. Le puede interesar: CNN, Meta, Chanel y Adidas, entre las empresas que iniciaron el 2025 con despidos masivos

Adidas apuesta por estabilidad en su dirección

Mientras se produce el relevo en la presidencia, Adidas decidió mantener estabilidad en su dirección ejecutiva. La empresa extendió el contrato de su actual director ejecutivo, Bjørn Gulden, hasta finales de 2030. La compañía viene mostrando señales de recuperación financiera. Durante 2025 registró ingresos récord cercanos a US$28.900 millones, lo que refleja un repunte de la demanda por sus productos. Para 2026, la firma proyecta que sus ventas continúen creciendo, aunque a un ritmo moderado de un solo dígito.

¿Quién es Nassef Sawiris y cuál es su fortuna?

Según estimaciones de Forbes, la fortuna personal de Sawiris ronda los US$9.200 millones, lo que lo ubica entre los empresarios más influyentes del Medio Oriente. El empresario dirige OCI Global, uno de los mayores productores de fertilizantes nitrogenados del mundo, y es hijo del fallecido empresario Onsi Sawiris, fundador del conglomerado industrial Orascom Group. Además de su participación cercana al 6% en Adidas, también posee alrededor del 5% de Madison Square Garden Sports, empresa propietaria de los equipos deportivos New York Knicks de la NBA y New York Rangers de la NHL. Su portafolio de inversiones también incluye el fútbol europeo. Sawiris es copropietario y presidente del Aston Villa Football Club, equipo que compite en la Premier League.

