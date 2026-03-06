Justo a tiempo: culminó la limpieza de 14 soterrados en Medellín ante la llegada de la primera temporada de lluvias

Tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizo se han reportado esta semana en el Valle de Aburrá. Tan solo faltan unos días para que se dé inicio a la primera temporada de lluvias que se extenderá hasta junio. Varios municipios de este territorio se han visto afectados, especialmente en aspectos de movilidad. En medio de este panorama climático, la Alcaldía de Medellín informó que culminó la primera etapa de limpieza preventiva en 14 soterrados de la ciudad, una estrategia que según las autoridades, busca reducir el riesgo de inundaciones en puntos críticos durante la temporada de lluvias. De acuerdo con el balance oficial, se realizaron 19 jornadas de intervención en diferentes deprimidos viales con alto flujo vehicular y con antecedentes de acumulación de agua cuando se presentan precipitaciones intensas. Le puede interesar: Continúan los aguaceros en Medellín: reportan inundaciones en algunos sectores de la ciudad Las labores de limpieza permitieron intervenir 219 estructuras del sistema de drenaje, entre ellas sumideros, rejillas, drenajes y desagües que cumplen un papel clave para evacuar el agua lluvia y evitar inundaciones en las vías.

Intervenciones en puntos críticos de la ciudad

Las jornadas de limpieza se llevaron a cabo en diferentes sectores estratégicos de Medellín, entre ellos Villanueva, La Alpujarra, Los Músicos, Bulerías, San Juan con la 80, Parques del Río, Punto Cero, Terminal del Norte y La Aguacatala. Durante estas intervenciones se realizaron trabajos de succión mecánica de sedimentos, limpieza de cárcamos, rejillas y redes de drenaje pluvial, además del lavado de zonas duras, barrido de calzadas y andenes. También se adelantaron labores de revisión, reparación y reposición de luminarias, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y visibilidad en estos deprimidos viales, que son utilizados diariamente por miles de conductores. Entérese: Aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá: hubo granizo, vientos extremos y nivel rojo en el río

Estas acciones hacen parte de una estrategia interinstitucional liderada por la Secretaría de Medio Ambiente y desarrollada con la participación de Empresas Públicas de Medellín y Emvarias, además de otras dependencias del Distrito y la Policía.

Preparación ante el aumento de las lluvias

El subsecretario de Gestión Ambiental, Mario Ramírez, explicó que estas intervenciones se adelantaron de manera preventiva antes de que se intensifiquen las precipitaciones en la ciudad. “El balance es positivo porque logramos intervenir puntos críticos antes de que se intensifiquen las lluvias, pero esto no es solo una tarea institucional. Necesitamos el compromiso ciudadano”, señaló el funcionario. El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en las calles, sumideros o quebradas, ya que estos residuos pueden generar taponamientos en el sistema de drenaje y provocar inundaciones durante las tormentas.

Más jornadas de mantenimiento

Las labores de limpieza y mantenimiento en estos soterrados se realizan generalmente en horario nocturno, entre las 9:00 p. m. y las 4:00 a. m., con el fin de no afectar la movilidad en las horas de mayor circulación vehicular. Además, la administración distrital informó que se incrementó la frecuencia de estas jornadas, pasando de dos intervenciones al año a cuatro, es decir, una cada tres meses, con el objetivo de fortalecer el mantenimiento del sistema de drenaje urbano y reducir los riesgos asociados a la temporada de lluvias. Entérese: Las lluvias de marzo serán hasta 41,6% más intensas que las del año pasado, según el Ideam

Primera temporada de lluvias

Según el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia a partir de mediados o finales de marzo se activaría la primera temporada lluviosa del año, un ciclo climático independiente de La Niña que se extiende habitualmente hasta junio. Para este periodo, se espera que las lluvias aumenten nuevamente, con mayor incidencia en el norte de Antioquia y un comportamiento más cercano a lo habitual en el resto del departamento, aunque con variaciones locales.

Sobre el mes de junio, las proyecciones indican que podría presentar precipitaciones superiores al promedio histórico de ese mes, lo que no significa lluvias tan intensas como las de abril, sino mayores en comparación con un junio típico. Desde el sistema de alerta indicaron que estos análisis se realizan con base en anomalías mensuales, por lo que pueden registrarse semanas secas alternadas con periodos de lluvias más intensas, sin que esto implique un comportamiento uniforme durante todo el mes.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia indicó que en el último año, 18.304 familias resultaron afectadas por lluvias e inundaciones en el departamento. Además, durante el 2025 se emitieron 858 alertas preventivas y de riesgo.

