Mesa Constituyente de la U. Nacional rechazó la anulación de Leopoldo Múnera como rector: “el fallo es violatorio”

El nombramiento de Leopoldo Múnera Ruíz como rector de la Universidad Nacional de Colombia (Unal) fue anulado este 20 de noviembre por el Consejo de Estado, desencadenando una nueva polémica alrededor, en la que la Mesa Constituyente de la institución ya se pronunció al respecto.
Esta decisión judicial incrementó la polémica e incertidumbre administrativa en una de las principales instituciones de educación superior del país, por lo que abrió la posibilidad de que Ismael Peña pueda asumir el cargo, cuando Múnera fue designado en el cargo en junio de 2024.
Sin embargo, para la Mesa Constituyente Universitaria (Mecun), instalada desde el 18 de noviembre, esta decisión del Consejo de Estado fue una violación a la “autonomía universitaria”, por lo que a través de un comunicado con varios puntos y publicado este jueves 20 de noviembre, rechazaron la medida.