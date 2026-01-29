Alerta por estafa con falsos mensajes de jurado de votación para elecciones 2026

A pocas semanas del inicio del calendario electoral de 2026, ciudadanos comenzaron a reportar en redes sociales la llegada de mensajes de texto que los notifican como supuestos jurados de votación e incluyen enlaces externos para consultar una presunta capacitación.
Conozca: ¡Ojo! Cómo saber si fue elegido jurado de votación en las elecciones de 2026
En uno de los SMS se lee: “Usted ha sido designado(a) como jurado de votaciones (...) consulte la fecha y lugar de capacitación”, seguido de un link desconocido. Sin embargo, este tipo de mensajes no corresponde a canales oficiales y podría tratarse de intentos de suplantación o robo de datos personales.